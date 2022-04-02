Видео ⟩ Максим Галкин обратился к подписчикам

"Я не вижу никакой моральной и душевной возможности это делать", - указал шоумен.

Максим Галкин объяснил, что ни Instagram ни Telegram не будут такими, как были до 24 февраля.

"Что касается слухов, хайпа, разнообразных кривотолков про меня и мою семью - не читайте советских газет по утрам. Это все бред, на который я не считаю нужным реагировать", - сказал он.

В СМИ регулярно появляются новые и новые слухи о финансовом положении Максима Галкина и его супруги Аллы Пугачевой.