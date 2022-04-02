Видео ⟩ Максим Галкин обратился к подписчикам
Российский юморист, телеведущий и шоумен Максим Галкин записал видеообращение в Instagram. Артист признался, что подписчики его просят вновь вести страницу так, как он делал это раньше.
Российский юморист, телеведущий и шоумен Максим Галкин записал видеообращение в Instagram. Артист признался, что подписчики его просят вновь вести страницу так, как он делал это раньше.
Максим Галкин объяснил, что ни Instagram ни Telegram не будут такими, как были до 24 февраля.
"Что касается слухов, хайпа, разнообразных кривотолков про меня и мою семью - не читайте советских газет по утрам. Это все бред, на который я не считаю нужным реагировать", - сказал он.
В СМИ регулярно появляются новые и новые слухи о финансовом положении Максима Галкина и его супруги Аллы Пугачевой.
Напомним, ранее стало известно, что Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми покинули Россию. Известно, что звезды находятся в Израиле. Алла Борисовна разместила в соцсетях видеообращение, в котором отметила, что она уехала в отпуск и на лечение, но обязательно вернется.