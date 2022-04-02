Сб, 2.04.2022
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Артем Липин, журналист TVNET

Видео ⟩ Максим Галкин обратился к подписчикам

Максим Галкин ФОТО: https://www.instagram.com/maxgalkinru/

Российский юморист, телеведущий и шоумен Максим Галкин записал видеообращение в Instagram. Артист признался, что подписчики его просят вновь вести страницу так, как он делал это раньше.

"Я не вижу никакой моральной и душевной возможности это делать", - указал шоумен. 

Максим Галкин объяснил, что ни Instagram ни Telegram не будут такими, как были до 24 февраля. 

"Что касается слухов, хайпа, разнообразных кривотолков про меня и мою семью - не читайте советских газет по утрам. Это все бред, на который я не считаю нужным реагировать", - сказал он. 

В СМИ регулярно появляются новые и новые слухи о финансовом положении Максима Галкина и его супруги Аллы Пугачевой. 

Напомним, ранее стало известно, что Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми покинули Россию. Известно, что звезды находятся в Израиле. Алла Борисовна разместила в соцсетях видеообращение, в котором отметила, что она уехала в отпуск и на лечение, но обязательно вернется.

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