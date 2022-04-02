"Я не обсуждаю никакие свои приказы": Зеленский об обстреле нефтебазы в Белгороде

"Извините, я не обсуждаю никакие свои приказы в качестве главнокомандующего или лидера государства. Есть вещи, которыми я делюсь только с военными вооруженных сил Украины, а они сообщают мне", - сказал Зеленский.

Он отметил, что для Украины важно, чтобы весь мир знал, что эта страна находится в состоянии войны.

"На нас напали, вот что важно. Это самая большая трагедия. И сегодня слышать о том, что где-то что-то произошло, где-то что-то взорвалось, а в Украине идет война - честно говоря, говорить об этом непрофессионально. Они оккупировали нашу территорию. Они напали на нас. Эта война продолжается уже восемь лет, поэтому, что бы ни случилось в той или иной ситуации, мне сложно комментировать", - сказал президент Украины.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов заявил, что Украина не имеет отношения к взрывам на нефтебазе в Белгороде, произошедшим утром 1 апреля.

"Они почему-то говорят, что мы это сделали. На самом деле это совсем не соответствует действительности. Мы это не комментируем", - заявил он.

Ранее Минобороны Украины отказалось подтверждать или опровергать нападение на нефтебазу в Белгороде.

В российском городе Белгород утром в пятницу, 1 апреля, начался пожар на нефтебазе, принадлежащей компании "Роснефть". По словам губернатора области Вячеслава Гладкова, по ней нанесли ракетный авиаудар "с двух вертолетов ВСУ, которые зашли на территорию РФ на низкой высоте".