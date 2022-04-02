Выявлено 1314 новых случаев Covid-19, умерли 7 человек

Умершие входили в возрастные категории от 50 до 99 лет:​

один человек в возрасте от 50 до 59 лет;

два человека в возрасте от 60 до 69 лет;

два человека в возрасте от 70 до 79 лет;

один человек в возрасте от 80 до 89 лет;

один человек в возрасте от 90 до 99 лет.

4 из них не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, трое были привиты.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 396 не были привиты или не прошли полный курс вакцинации, 918 человек были вакцинированы.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения - 1736,2 случая.

Всего вчера было сделано 4738 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 27,7%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 802 001 жителей Латвии, скончались 5617 человек.

Госпитализации

Количество пациентов с Covid-19 в латвийских больницах за прошедшие сутки уменьшилось с 865 до 763 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

За последние сутки госпитализирован 81 пациент с коронавирусом, выписаны 168 человек.

С основным диагнозом Covid-19 в больницах находятся 303 человека, из них у 279 среднетяжелое течение заболевания, 24 человека - в тяжелом состоянии.