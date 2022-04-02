До конца апреля Латвия получит еще 326 027 вакцин от Covid-19

В настоящее время в Латвии на складах находится более 1,8 млн доз вакцин: 889 686 вакцин для взрослых и 53 200 доз детской вакцины Pfizer/BioNTech, 429 825 доз вакцины Johnson & Johnson, 310 980 доз вакцины Moderna, 184 640 доз вакцины Nuvaxovid и 4710 доз вакцины Vaxzevria.

Вакцин на складах много, но спрос на них невелик, так как объемы вакцинации резко снижаются. Кроме того, 30 апреля истекает срок действия 4710 доз вакцины Vaxzevria.

Как отметила Васильева, с весны 2021 года Латвия политику вакцинации формирует подобно другим странам Европейского союза (ЕС) и Организации экономического сотрудничества и развития, поэтому остатки вакцин есть во всех странах ЕС, не только в Латвии, а также у всех стран ЕС совместно заключены договоры с производителями о дальнейших поставках вакцин.

Как указали в Министерстве здравоохранения, имеющийся запас вакцин, а также доступные в следующие кварталы года поставки будут достаточными, чтобы не возникла ситуация, когда вакцин не хватает.

В министерстве пояснили, что в настоящее время нельзя прогнозировать развитие событий, а именно, неизвестно, будет ли доминирующий осенью штамм коронавируса "мягче или опаснее", поэтому министерство планирует повторно провести вакцинацию людей из групп риска, у которых заболевание Covid-19 может протекать тяжелее.