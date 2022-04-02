"Все приличные люди давно там": Евгений Понасенков высказался о решение признать его "иноагентом"

"Иностранными агентами" также были признаны Елизавета Осетинская, корреспондентка "Дождя", Мария Борзунова, главред The Bell Ирина Малкова, корреспондентка "Медиазоны" Алла Константинова, психолог Анна Голубева, журналист Мурад Мурадов и российский политик Виктор Воробьев.

Понасенков прокомментировал решение Минюста изданию Daily Storm, а также высказался об этом в своем Instagram.

"Я никакой не иноагент, я русский человек, коренной москвич. Все прекрасно знают, что я всегда отстаивал самое важное: закон РФ, Конституцию РФ. Мне не в чем себя упрекнуть. Нет никаких оснований для упреков: ни юридических, ни моральных, ни нравственных.

Если бы меня слушали, то Россия была бы богатой, успешной и все было хорошо. Это первое и главное", - заявил Понасенков.

"Я буду делать то, что делал, правда на моей стороне, правда восторжествует. Я считаю, что вот я, в отличие от лицемеров, которые распиливают бюджет, я и есть настоящий патриот. Совершенно очевидно, всем очевидно абсолютно, что в недалеком будущем именно такой подход и будет официальным. То что я делал, мои заслуги будут оценены - все совершенно изменится, это очевидно", - добавил он.

Понасенков отметил, что его юристы будут подавать жалобу и оспаривать решение Минюста. Он также сказал, что он не успел ознакомиться с решением и списком, но, по его мнению, "все приличные люди давно там".