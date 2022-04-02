США помогут поставить в Украину танки советского производства

Поставки танков начнутся в ближайшее время, сообщил неназванный представитель администрации президента США. Он не сказал, сколько единиц бронетехники передадут Украине и из каких стран они поступят, пишет "Медуза".

США решились на это шаг в ответ на просьбу президента Украины Владимира Зеленского, который призывал страны НАТО поставить Украине танки и военные самолеты.

Это первый раз с начала вторжения России в Украину, когда США непосредственно участвуют в поставках танков украинским войскам. Ранее США передавали Украине только оборонительное вооружение.

1 апреля министерство обороны США сообщило, что Соединенные Штаты дополнительно предоставят Украине военную помощь на 300 миллионов долларов.

В Пентагоне сообщили, что с момента вступления Джо Байдена на пост президента власти США выделили Украине 2,3 миллиарда долларов в качестве военной помощи, в том числе 1,6 миллиарда - после вторжения России в Украину.