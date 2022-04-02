Цены топлива в странах Балтии снижаются

В конце рабочей недели самый дорогой бензин был в Таллине, самый дешевый - в Вильнюсе. Самая высокая цена на дизельное топливо была в Риге, самая низкая - в Вильнюсе.

На АЗС Circle K в Риге бензин 95-й марки подешевел на 1,6% до 1,814 евро за литр, а дизельное топливо - на 2,7% до 1,824 евро за литр.

На АЗС Circle K в Вильнюсе цена бензина 95-й марки снизилась на 2,3% до 1,689 евро за литр, цена дизельного топлива - на 1,6% до 1,789 евро за литр.

На АЗС Circle K в Таллине цена бензина 95-й марки снизилась на 2,1% до 1,859 евро за литр, а дизельного топлива - на 4,2% до 1,819 евро за литр.

Цена автогаза в Риге не изменилась - 0,795 евро за литр. В Вильнюсе она уменьшилась на 2,8% до 0,702 евро за литр, в Таллине автогаз подорожал на 1,1% до 0,88 евро за литр.