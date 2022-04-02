В Латвии продаются карты, где некоторые регионы Украины отделены от страны. Комментарий издателя

В редакцию передачи обратился Линардс, сбитый с толку увиденным в "Атласе географии мира" местного издательства Jāņa sēta: Крым и Донбасс по-особенному отмечены на карте Украины. Глядя на карту, ему кажется, что издатель уже отделил эти регионы от Украины.

Янис Турлайс, главный редактор предприятия картографических и геопространственных решений Jānis sēta, указал передаче, что регионы на карте не отделены от Украины. Выделяя эти регионы, предоставляется максимально широкая информация о ситуации в них. Части других стран, таких как Молдова, Грузия и Азербайджан, отмечены аналогичным образом как находящиеся под влиянием России территории с нерегулируемым политическим статусом.

"Вот уже восемь лет эти области являются территориями Украины, которые отрезаны от Украины. Конечно, они отрезаны незаконно. Мы их показываем как часть Украины. Они не разделены государственной границей. Для большинства пользователей карт важно видеть, где именно происходят эти проблемы. В текстовом разделе мы объясняем, что происходит в этих регионах. Есть ситуация "де-юре", которой мы придерживаемся, но есть и ситуация "де-факто", которая годами продолжается в регионах. Люди, которые едут туда, должны будут считаться с другими правилами, а не с теми, которые действуют в Украине", - пояснил Турлайс.