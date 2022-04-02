СГБ: на границах России и Беларуси спецслужбы пытаются завербовать латвийцев

Как сообщили в СГБ, российские и белорусские спецслужбы уже давно ведут разведывательную деятельность против Латвии.

С учетом текущей ситуации с безопасностью в Европе и напряженности в отношениях Запада с Россией и Беларусью СГБ напоминает, что спецслужбы этих стран чаще всего пытаются завербовать латвийцев во время посещения России или Беларуси. Первый контакт часто происходит на границе, когда представители спецслужб выдают себя за пограничников.

СГБ призывает всех, кому необходимо пересечь российскую или белорусскую границу, быть бдительными и обращаться в службу, если во время пересечения границы их будут усиленно проверять и расспрашивать, если опрос проводит человек в гражданской одежде, а не в форме пограничника, если задаются вопросы, которые не относятся к полномочиям пограничной службы, например, о ситуации в Латвии, отношении человека к событиям в Украине, а также задаются личные вопросы - о работе, рабочих обязанностях, финансовом положении.

Также в СГБ нужно обращаться, если во время пересечения границы человека необоснованно обвиняют в каком-либо нарушении или преступлении, призывая "сотрудничать", а также, если дается номер телефона, на который нужно позвонить, прибыв в следующий раз в конкретную страну.

С СГБ можно связаться по круглосуточному телефону 67208964 или написав по адресу электронной почты info@vdd.gov.lv. СГБ гарантирует конфиденциальность.