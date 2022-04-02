Сб, 2.04.2022
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На пособия для принимающих беженцев домашних хозяйств может потребоваться более 1 млн евро

Украинские беженцы в Латвии ФОТО: LETA

Для поддержки принимающих украинских беженцев домашних хозяйств может потребоваться более миллиона евро, сообщила агентству LETA директор департамента социальной работы и социальной помощи Министерства благосостояния Илзе Скроделе-Дубровска.

28 марта коалиция приняла решение об оказании поддержки принимающим украинских граждан домашним хозяйствам. Оно предусматривает, что с апреля таким домашним хозяйствам может выделяться

пособие в размере 150 евро за каждого первого принятого беженца и по 50 евро за каждого следующего.

По словам представителя Минблага, расчеты показывают, что на эти цели может потребоваться чуть более 1 млн евро. Также с введением поддержки, возможно, увеличится количество принимающих беженцев домашних хозяйств.

С начала войны России против Украины за помощью по размещению в самоуправления обратились 5880 украинских граждан, а 8165 украинцам были выданы документы на жительство с правом на работу.

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