Выстрелы и дым: в Энергодаре разогнали участников антироссийского протеста

По данным источника, российские военные начали задерживать участников акции протеста. Вскоре в городе произошла серия громких взрывов, вероятно, светошумовых гранат. Местная жительница подтвердила "Медиазоне", что слышала звуки взрывов.

Видео с места событий опубликовала компания "Энергоатом", которая управляет АЭС Украины.

По данным Telegram-канала "Енергодар", несколько человек госпитализировали с травмами и ожогами. Точное число пострадавших неизвестно.

Российские войска оккупировали украинский Энергодар в первые дни войны. 24 марта большинство депутатов горсовета Энергодара сложили полномочия.

В Энергодаре находится Запорожская АЭС - крупнейшая атомная электростанция в Европе.

Напоминаем, в условиях войны невозможно проверить информацию, распространяемую даже официальными представителями сторон конфликта.