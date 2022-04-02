Сб, 2.04.2022
Спрос на курсы латышского языка за короткое время "поднялся до небес", удовлетворить его становится все труднее. Линда Якобсоне, член правления волонтерского движения "Хочу помочь беженцам"
Линда Якобсоне, член правления волонтерского движения "Хочу помочь беженцам"

Выстрелы и дым: в Энергодаре разогнали участников антироссийского протеста

Российские военные разогнали митинг жителей Энергодара в Запорожской области, которые выступали против российской оккупации, сообщает "Медуза" со ссылкой на местный Telegram-канал "Енергодар".

По данным источника, российские военные начали задерживать участников акции протеста. Вскоре в городе произошла серия громких взрывов, вероятно, светошумовых гранат. Местная жительница подтвердила "Медиазоне", что слышала звуки взрывов.

Видео с места событий опубликовала компания "Энергоатом", которая управляет АЭС Украины.

По данным Telegram-канала "Енергодар", несколько человек госпитализировали с травмами и ожогами. Точное число пострадавших неизвестно.

Российские войска оккупировали украинский Энергодар в первые дни войны. 24 марта большинство депутатов горсовета Энергодара сложили полномочия. 

В Энергодаре находится Запорожская АЭС - крупнейшая атомная электростанция в Европе.

Напоминаем, в условиях войны невозможно проверить информацию, распространяемую даже официальными представителями сторон конфликта.

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