Выстрелы и дым: в Энергодаре разогнали участников антироссийского протеста

По данным источника, российские военные начали задерживать участников акции протеста. Вскоре в городе произошла серия громких взрывов, вероятно, светошумовых гранат. Местная жительница подтвердила "Медиазоне", что слышала звуки взрывов.
Видео с места событий опубликовала компания "Энергоатом", которая управляет АЭС Украины.
По данным Telegram-канала "Енергодар", несколько человек госпитализировали с травмами и ожогами. Точное число пострадавших неизвестно.
Российские войска оккупировали украинский Энергодар в первые дни войны. 24 марта большинство депутатов горсовета Энергодара сложили полномочия.
В Энергодаре находится Запорожская АЭС - крупнейшая атомная электростанция в Европе.
Напоминаем, в условиях войны невозможно проверить информацию, распространяемую даже официальными представителями сторон конфликта.
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