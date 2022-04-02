В Латвии начал работать благотворительный магазин для помощи Украине

"Концепция заключается в том, чтобы создать один инструмент, при помощи которого мы могли бы больше и дольше помогать Украине. До сих пор многие предприятия жертвовали продукцию Украине и продолжают это делать. Но нужно понимать, что каждый предприниматель не может пожертвовать всю продукцию - зарплаты и налоги нужно все равно платить. Это решение, когда предприятие жертвует за себестоимость или чуть ниже ее - это долгосрочное решение", - сказал Эндзиньш.