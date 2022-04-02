Сб, 2.04.2022
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Эгил Левитс президент Латвии

В Латвии начал работать благотворительный магазин для помощи Украине

ФОТО: Pixabay

В Латвии начал работать благотворительный интернет-магазин для поддержки Украины latvijapalidz.lv, где можно купить товары латвийских производителей по цене пожертвований, сообщает Rus.LSM со ссылкой на Latvijas Radio.

В интернет-магазине latvijapalidz.lv можно приобрести только необходимые в ситуации войны товары, например, продукты питания с долгим сроком хранения.

Купленный товар будет отправлен в Украину с помощью сети логистики Латвийской торгово-промышленной палаты (LTRK). LTRK уже отправляла в Украину четыре фуры с грузом гуманитарной помощи.

Председатель правления LTRK Янис Эндзиньш призвал местных производителей участвовать в благотворительном проекте.

"Концепция заключается в том, чтобы создать один инструмент, при помощи которого мы могли бы больше и дольше помогать Украине. До сих пор многие предприятия жертвовали продукцию Украине и продолжают это делать. Но нужно понимать, что каждый предприниматель не может пожертвовать всю продукцию - зарплаты и налоги нужно все равно платить. Это решение, когда предприятие жертвует за себестоимость или чуть ниже ее - это долгосрочное решение", - сказал Эндзиньш.

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