В Латвии начал работать благотворительный магазин для помощи Украине

В интернет-магазине latvijapalidz.lv можно приобрести только необходимые в ситуации войны товары, например, продукты питания с долгим сроком хранения.
Купленный товар будет отправлен в Украину с помощью сети логистики Латвийской торгово-промышленной палаты (LTRK). LTRK уже отправляла в Украину четыре фуры с грузом гуманитарной помощи.
Председатель правления LTRK Янис Эндзиньш призвал местных производителей участвовать в благотворительном проекте.
"Концепция заключается в том, чтобы создать один инструмент, при помощи которого мы могли бы больше и дольше помогать Украине. До сих пор многие предприятия жертвовали продукцию Украине и продолжают это делать. Но нужно понимать, что каждый предприниматель не может пожертвовать всю продукцию - зарплаты и налоги нужно все равно платить. Это решение, когда предприятие жертвует за себестоимость или чуть ниже ее - это долгосрочное решение", - сказал Эндзиньш.
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