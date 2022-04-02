Аналитики: взорвавшаяся возле Белгорода ракета была выпущена со стороны России
Ракета, взорвавшаяся возле Белгорода, была выпущена с территории России. Об этом 2 апреля сообщили в Telegram аналитики из Conflict Intelligence Team.
Ракета, взорвавшаяся возле Белгорода, была выпущена с территории России. Об этом 2 апреля сообщили в Telegram аналитики из Conflict Intelligence Team.
"Вчера один из белгородских Telegram-каналов опубликовал кадры с видеорегистратора, где видно попадание неизвестного боеприпаса, как сообщается, в районе Никольского, к югу от Белгорода. [...] Нам удалось геолоцировать место съемки в момент попадания ракеты. Оказалось, что видеорегистратор снимает в юго-восточном направлении, а ракета прилетает слева, то есть с востока или северо-востока, а значит, с территории России", – говорится в сообщении.
Исследователи сделали вывод, что размеры оставшейся после взрыва воронки говорят о том, что "это может быть крылатая ракета 9М728 ОТРК "Искандер-М".
Такие ракеты имеются на вооружении российской армии.
"Мы не уверены в этом опознании. Так или иначе, нам неизвестно об использовании украинской стороной крылатых ракет в этом конфликте, а украинская баллистическая ракета прилетела бы со стороны украинских позиций, то есть с запада или юго-запада. Кроме того, по словам белгородского губернатора Гладкова, еще одно похожее попадание имело место в то же время неподалеку от Ясных Зорь Белгородской области. Учитывая, что Ясные Зори находятся примерно по направлению полета ракеты от Никольского, вполне возможно, что это попадание относится к тому же инциденту", – объяснили исследователи.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов заявил, что Украина не имеет отношения к взрывам на нефтебазе в Белгороде, произошедшим утром 1 апреля.
"Они почему-то говорят, что мы это сделали. На самом деле это совсем не соответствует действительности. Мы это не комментируем", - заявил он.
Ранее Минобороны Украины отказалось подтверждать или опровергать нападение на нефтебазу в Белгороде.
В российском городе Белгород утром в пятницу, 1 апреля, начался пожар на нефтебазе, принадлежащей компании "Роснефть". По словам губернатора области Вячеслава Гладкова, по ней нанесли ракетный авиаудар "с двух вертолетов ВСУ, которые зашли на территорию РФ на низкой высоте".
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!