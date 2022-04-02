Аналитики: взорвавшаяся возле Белгорода ракета была выпущена со стороны России

"Вчера один из белгородских Telegram-каналов опубликовал кадры с видеорегистратора, где видно попадание неизвестного боеприпаса, как сообщается, в районе Никольского, к югу от Белгорода. [...] Нам удалось геолоцировать место съемки в момент попадания ракеты. Оказалось, что видеорегистратор снимает в юго-восточном направлении, а ракета прилетает слева, то есть с востока или северо-востока, а значит, с территории России", – говорится в сообщении.

Исследователи сделали вывод, что размеры оставшейся после взрыва воронки говорят о том, что "это может быть крылатая ракета 9М728 ОТРК "Искандер-М".

Такие ракеты имеются на вооружении российской армии.

"Мы не уверены в этом опознании. Так или иначе, нам неизвестно об использовании украинской стороной крылатых ракет в этом конфликте, а украинская баллистическая ракета прилетела бы со стороны украинских позиций, то есть с запада или юго-запада. Кроме того, по словам белгородского губернатора Гладкова, еще одно похожее попадание имело место в то же время неподалеку от Ясных Зорь Белгородской области. Учитывая, что Ясные Зори находятся примерно по направлению полета ракеты от Никольского, вполне возможно, что это попадание относится к тому же инциденту", – объяснили исследователи.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов заявил, что Украина не имеет отношения к взрывам на нефтебазе в Белгороде, произошедшим утром 1 апреля.

"Они почему-то говорят, что мы это сделали. На самом деле это совсем не соответствует действительности. Мы это не комментируем", - заявил он.

Ранее Минобороны Украины отказалось подтверждать или опровергать нападение на нефтебазу в Белгороде.

В российском городе Белгород утром в пятницу, 1 апреля, начался пожар на нефтебазе, принадлежащей компании "Роснефть". По словам губернатора области Вячеслава Гладкова, по ней нанесли ракетный авиаудар "с двух вертолетов ВСУ, которые зашли на территорию РФ на низкой высоте".