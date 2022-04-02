Украина сегодня: первая смерть от лучевой болезни, отказ от российского газа, "мародерский рынок"

Продолжает обсуждаться ракетный удар по нефтебазе, принадлежащей компании "Роснефть". Президент Украины Владимир Зеленский отказался комментировать приказы, которые он отдавал военным. Но, например, аналитики Conflict Intelligence Team считают, что ракета была выпущена с территории России.

Литва первой в Европе полностью отказалась от российского газа. В Министерстве энергетике заявили, что газотранспортная система Литвы работает без импорта российского газа уже с 1 апреля. Весь спрос в Литве удовлетворяется за счет Клайпедского терминала сжиженного природного газа.

Зафиксирована первая смерть военнослужащего России в Чернобыльской зоне отчуждения от лучевой болезни. Еще 26 человек госпитализировано и 73 в тяжелом состоянии отправлены в госпитали для вынужденного восстановления.

Российские солдаты в городе Наровля Гомельской области, в Беларуси, неподалеку от границы Украины организовали военный рынок украденных на войне вещей, свидетельствуют данные Главного управления разведки Украины.

Российские военные разогнали митинг жителей Энергодара в Запорожской области, которые выступали против российской оккупации. По данным источника, российские военные начали задерживать участников акции протеста. Вскоре в городе произошла серия громких взрывов, вероятно, светошумовых гранат.

Украинский фотограф Макс Левин пропал три недели назад в районе боев в Киевской области, а 1 апреля полиция подтвердила его смерть. Левин документировал российскую агрессию вместе со своим другом Алексеем Чернышевым, судьба которого по-прежнему неизвестна.

Генштабы Украины и России обменялись своими версиями происходящего в Украине:

Генштаб ВСУ:

Среди российских военнослужащих распространяются "панические настроения" из-за радиационного облучения личного состава подразделений, базировавшихся в Чернобыльской зоне.

Населению белорусского поселка Брагин рекомендовано избегать контактов с российскими солдатами, отошедшими из Чернобыльской зоны.

Российские военные, которых отвели на территорию Беларуси перед отправкой на другое направление, пытаются переслать родственникам имущество, награбленное в Украине.

На Донецком направлении продолжаются неудачные попытки противника овладеть Мариуполем, блокировать населенные пункты Рубежное, Северодонецк, Попасная, Троицкое, Авдеевка, Марьинка и Красногоровка.

Минобороны России:

С начала войны были уничтожены 125 украинских самолетов и 1888 танков.

За день российская авиация поразила 28 военных объектов Украины. В частности, был уничтожен аэродром в Полтавской области.

Более 100 "националистов и наемников" убиты в результате удара по Харькову.

Напомним, что во время войны проверить достоверность информации любой из сторон представляется невозможным.