Украина в месяц тратит на войну 10 миллиардов долларов
По оценке Министерства финансов Украины, страна в месяц на военные действия тратит около 10 миллиардов долларов.
По оценке Министерства финансов Украины, страна в месяц на военные действия тратит около 10 миллиардов долларов.
Такое число было приведено 2 апреля на совещании президента Владимира Зеленского с экономическим блоком правительства, где обсуждалось военное финансирование.
Общий ущерб от войны с учетом будущих периодов в правительстве Украины в конце марта оценивали в триллион долларов. В эту сумму входили прямые инфраструктурные убытки, падение ВВП непосредственно во время боевых действий, а также перспективные потери из-за разрушенных предприятий.
"Российская агрессия против Украины полностью изменила нашу экономику. Наш прогноз сокращения ВВП на первый квартал достигает 16%, а спад за весь год может достигать 40%", - сообщил заместитель министра экономики Денис Кудин.
При этом он указал, что в последние десять дней экономика начал возвращаться к активной деятельности, в безопасных регионах бизнес вернулся к работе, также начались посевные работы.
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