Украина в месяц тратит на войну 10 миллиардов долларов

Такое число было приведено 2 апреля на совещании президента Владимира Зеленского с экономическим блоком правительства, где обсуждалось военное финансирование.

Общий ущерб от войны с учетом будущих периодов в правительстве Украины в конце марта оценивали в триллион долларов. В эту сумму входили прямые инфраструктурные убытки, падение ВВП непосредственно во время боевых действий, а также перспективные потери из-за разрушенных предприятий.

"Российская агрессия против Украины полностью изменила нашу экономику. Наш прогноз сокращения ВВП на первый квартал достигает 16%, а спад за весь год может достигать 40%", - сообщил заместитель министра экономики Денис Кудин.

При этом он указал, что в последние десять дней экономика начал возвращаться к активной деятельности, в безопасных регионах бизнес вернулся к работе, также начались посевные работы.