Освобождение Ирпеня, новые жертвы и не падающая духом Одесса. Пятая неделя войны в фотографиях

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А такой эту неделю увидели фотографы ведущих международных информагентств.

На этой неделе украинская армия вернула себе контроль над Ирпенем. Город расположен недалеко от Киева и с начала войны подвергался массированным обстрелам. Сейчас город полностью разрушен и почти пуст. Тысячи мирных жителей бежали, рискуя попасть под огонь. Некоторые - погибли.

Российские войска продолжают нести потери в технике. Подбитые или просто брошенные танки и сгоревшие бронетранспортеры попадаются повсеместно в районах, где велись и ведутся тяжелые бои.

А это российская техника в окрестностях Киева - вид сверху.

Под Киевом ФОТО: AFP

Жертвами войны становятся не только люди. Эти свиньи умерли с голоду, после того как хозяин фермы в деревне Светильня погиб. Деревня расположена в Киевской области и подвергалась серьезным обстрелам. Судя по всему, фермер был убит не менее трех недель назад, но животных обнаружили только сейчас.

1 апреля поздно вечером в Запорожье прибыл караван автобусов с беженцами - 42 выехали из Бердянска, 5 - из Мелитополя. В общей сложности удалось эвакуировать 3,5 тыс. человек. Люди провели в дороге почти 14 часов. Эвакуация организована Международным Красным Крестом совместно с украинским отделением организации.

Сотни тысяч человек продолжают прятаться от обстрелов в бомбоубжищах и подвалах. Но некоторые решили не сидеть без дела. В убежище городской библиотеки Киева волонтеры плетут камуфляжные сетки для украинской армии.

Одесса верна себе. Несмотря на то, что город готовится к возможному вторжению российских войск с моря, одесситы отметили День дурака (1 апреля) концертом на привокзальной площади. Выбор места символичен. Одесситы хотели показать, что город в настоящий момент рад только тем, кто прибывает по суше. С начала войны в Одессу приехали сотни беженцев.

Активисты в Киеве пытаются защитить исторические памятники города от обстрелов. Несмотря на отвод российских войск в этом направлении, обстрелы украинской столицы продолжаются.

Киев ФОТО: AFP

Российские власти в своих выступлениях продолжают активно продвигать мысль, что Запад применяет к России так называемую культуру отмены, пытаясь вымарать из всемирной истории имена и труды русских писателей, художников, ученых и пр. В одном из своих последних телеобращений Владимир Путин обратил внимание на этот мюрал с изображением Федора Достоевского в Неаполе, сделанный итальянским уличным художником Джоритом. По словам российского президента, появление подобного изображения на Западе внушает надежду, что русскую культуру отменить не удастся.

Мюрал в Неаполе ФОТО: Getty Images

Между тем, к примеру, только с конца марта до конца апреля исполнение произведений Дмитрия Шостаковича значится в программах филармонических оркестров Гамбурга, Монте-Карло, Лондона, Берлина, Стокгольма, Вашингтона, Зальцбурга и многих других городов.

Постановки чеховской "Чайки" идут сразу в нескольких театрах Лондона. В середине апреля в лондонском "Театре русской классики" состоится премьера спектакля "Не все коту масленица" по Александру Островскому.

В Париже в эти дни завершается экспозиция картин из коллекции династии русских меценатов Морозовых.

И еще несколько фотографий пятой недели войны.

Киевское метро ФОТО: Getty Images

Автобус с украинскими беженцами в Кракове ФОТО: Getty Images

Памятник Тарасу Шевченко в Харькове ФОТО: Getty Images

Харьковское метро ФОТО: Getty Images