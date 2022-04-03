LTV: нужно ли в Латвии газовый баллон ждать месяц в очереди?

Две недели назад жительница Латвии Линда попыталась сменить пропановый газовый баллон.

"На ближайшей заправочной станции не удалось, позвонили в Latvijas Propāna gāze заказать, а там оказалось, что очередь. Быстрее 20 апреля записи не было", - рассказала женщина.

У Линды есть немного запасов газа, но и они со временем заканчиваются, отмечает программа.

"Когда нельзя дополнить, я, конечно, начинаю экономить. Больше не запираю духовку. Ждать можно, но поиски мы не бросили. А потом, когда мы заметили, что все-таки пропан есть на заправке, то мы сами поехали сменить. Но, вообще-то, полторы недели прошло", - пояснила Линда.

Как именно образовался дефицит газовых баллонов? Оказывается, причина такая же, как и у дефицита других товаров в данный момент.

"Никто не планировал, что события в Украине вызовут настолько большой спрос на газовые баллоны!

У нас всегда были запасы газовых баллонов, но сейчас их потребление выросло в два раза, и, соответственно, мы не ждали такого спроса", - признал представитель Latvijas Propāna gāze Алексей Маргевич.

Он указал, что предприятие активно работает, чтобы улучшить ситуацию.

"Я думаю, через какое-то время, через каких-то два месяца ситуация нормализуется и газовые баллоны будут доступны как прежде. Ну, не будет такой ситуации, что в Латвии не будут доступны газовые баллоны. Будут! Просто никто не думал, что потребители так же, как соль и греку покупают в большом количестве, будут скупать и газовые баллоны", - отметил Маргевич.

Может случиться ситуация, что на обмен баллона нужно постоять в очереди.

"Наш оборотный фонд достаточно большой, наверное, 300 000 газовых баллонов у нас всегда есть. В настоящее время ситуация меняется, в зависимости от района. Сейчас с каждым днем ситуация будет улучшаться!", пообещал представитель Latvijas Propāna gāze.

Передача указала, что время ожидания у Линды превысило месяц.

"Возможно, это был единичный случай, мне сложно комментировать. Нет такого, что мы всем так долго предлагаем, нет. В первую очередь мы обеспечиваем людей, с которыми у нас заключены контракты. Все остальные, которые идут на какое-то место менять баллоны и у которых не заключен договор, конечно, может случится, что на время могут остаться без газовых баллонов. Но, как я и сказал, ситуация улучшается очень быстро", - объяснил Маргевич.

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