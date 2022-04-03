В Даугавпилсе пройдет шествие "Латвия поддерживает Украину"

В воскресенье в Даугавпилсе состоится шествие "Латвия поддерживает Украину". Организаторы шествия пояснили, что начало шествия будет в 15:30. Маршрут шествия предназначен от железнодорожного вокзала по ул. Ригас до площади Виенибас, где ко всем участникам обратятся "известные в Латгале патриоты Латвии".

Организаторы говорят, что война в Украине заставила всех задуматься о важных ценностях - сердечной мудрости, понимании, уважении и соучастии. Инициатор мероприятия Гиртс Калниньш сказал, что надо напомнить, что единство нации, плечо поддержки своим здесь, в Латвии, - не менее важная задача.

"В Риге мы уже выразили свою позицию, и сейчас настало время быть во втором крупнейшем городе Латвии, поэтому встречаемся в воскресенье в Даугавпилсе. Мы готовы организовать мероприятия по поддержке вместе с другими городами Латвии", - сказал Калниньш.

После шествия, в 17:00, в Даугавпилсском Дворце культуры начнется концерт.

В самоуправлении проинформировали, что концерт можно будет посмотреть и в прямом эфире на экране на площади Виенибас, в Даугавпилсе.

В сотрудничестве с благотворительной организацией Ziedot.lv, во время мероприятия будут собраны пожертвования на поддержку Украины - будет возможность производить наличные пожертвования в коробочки Ziedot.lv, а также людей призывают звонить на номер пожертвований 9000 6086, пояснили в самоуправлении.