Варшава осуждает слишком близкие отношения Парижа и Берлина с Москвой

"Для Германии, как и для Франции, характерна необъективность в пользу Москвы", - в интервью немецкой газете Die Welt указал Качиньский.

"На протяжении многих лет немецкое правительство не желало видеть, что Россия делает под руководством Путина, и сегодня мы видим результат", - сказал Качиньский.

"Польша неудовлетворена ролью Германии в Европе", - он признал.

Качиньский упрекает Берлин, что он намерен повторять политику канцлера Германской империи 19 века Отто фон Бисмарка - "Доминирование Германии, а плечом к плечу с Россией".

Качиньский особенно осудил Германию за то, что она не поставила достаточно оружия для Украины и сопротивлялась установки эмбарго на импорт российской нефти.

"Важно знать, что Россия от продажи нефти получает в 4-5 раз больше, чем от продажи газа", - отметил Качиньский.