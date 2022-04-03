Варшава осуждает слишком близкие отношения Парижа и Берлина с Москвой

"Для Германии, как и для Франции, характерна необъективность в пользу Москвы", - в интервью немецкой газете Die Welt указал Качиньский.
"На протяжении многих лет немецкое правительство не желало видеть, что Россия делает под руководством Путина, и сегодня мы видим результат", - сказал Качиньский.
"Польша неудовлетворена ролью Германии в Европе", - он признал.
Качиньский упрекает Берлин, что он намерен повторять политику канцлера Германской империи 19 века Отто фон Бисмарка - "Доминирование Германии, а плечом к плечу с Россией".
Качиньский особенно осудил Германию за то, что она не поставила достаточно оружия для Украины и сопротивлялась установки эмбарго на импорт российской нефти.
"Важно знать, что Россия от продажи нефти получает в 4-5 раз больше, чем от продажи газа", - отметил Качиньский.
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