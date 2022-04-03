Вс, 3.04.2022
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Выявлено 533 новых случая Covid-19, умерли четыре человека
В больницах 798 пациентов

Иллюстративное фото ФОТО: Paula Čurkste/LETA

За минувшие сутки в Латвии выявлено 533 новых случая Covid-19, получены данные о четырех смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Умершие входили в возрастные категории от 70 до 89 лет:​​

  • два человека в возрасте от 70 до 79 лет;
  • два человека в возрасте от 80 до 89 лет.

Один из них не был вакцинирован или не завершил курс вакцинации, трое были привиты.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 167 не были привиты или не прошли полный курс вакцинации, 366 человек были вакцинированы.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения - 1663,6 случая.

Всего вчера было сделано 4738 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 19,3%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 802 534 жителей Латвии, скончались 5628 человек.

Госпитализации

Количество пациентов с Covid-19 в латвийских больницах за прошедшие сутки увеличилось с 763 до 798 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

За последние сутки госпитализированы 62 пациента с коронавирусом, выписаны 14 человек.

С основным диагнозом Covid-19 в больницах находятся 324 человека, из них у 298 среднетяжелое течение заболевания, 26 человек - в тяжелом состоянии.

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