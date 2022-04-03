Вс, 3.04.2022
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Оля, жительница Чернигова

Фото ⟩ Элджей попал в ДТП в Дубае

Популярный российский рэпер Элджей (наст. имя - Алексей Узенюк) попал в автомобильную аварию в Дубае, сообщает Telegram-канал PeopleTalk.

Известно, что Элджей в момент аварии находился в автомобиле Lamborghini Urus. В результате ДТП машина получила значительные повреждения.  О состоянии артиста пока ничего не известно.

Артист сам показал фотографию разбитого автомобиля в соцсетях - пострадала передняя часть Lamborghini. О причинах случившегося Элджей не сообщил.

По информации доступной в Сети, аналогичный новый спорткар стоит свыше 300 тысяч евро.

Ранее Элджей показывал в соцсетях, что находится на Кипре и даже получил там вид на жительство. До этого момента рэпер находился с концертами в РФ, но в связи с войной принял решение их отменить.

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