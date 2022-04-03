Видео ⟩ Макс Барских неожиданно вступил в ряды ВСУ

"С завтрашнего дня начинаю учебу. Кто бы мог себе представить. Еще месяц назад в моих руках был только микрофон, но сейчас...", - сказал Макс Барских в видеообращении.

Напомним, Макс Барских записал несколько видеообращений к россиянам. Ранее он запретил свою музыку "на территории Российской Федерации". Он такдже сообщил, что разрывает в одностороннем порядке контракты с российскими компаниями и отменил концерты в России. Полученные за билеты деньги пойдут на гуманитарную помощь Украине. Его слова вызвали реакцию со стороны звезд российского шоу-бизнеса. Барских не стал молчать и ответил им.