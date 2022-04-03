Впервые за 20 лет ЧМ по футболу откроет не матч хозяев турнира
Чемпионат мира по футболу 2022 откроется матчем Нидерланды - Сенегал, а хозяева турнира - Катар - сыграют позже. Это происходит впервые за 20 лет.
Чемпионат мира по футболу 2022 откроется матчем Нидерланды - Сенегал, а хозяева турнира - Катар - сыграют позже. Это происходит впервые за 20 лет.
Чемпионаты мира по футболу 2018, 2014, 2010 и 2006 годов всегда начинались с матча, в котором участвует сборная хозяев турнира.
Однако, ФИФА решила, что основная аудитория ЧМ будет следить за турниром с помощью телевидения и стриминговых сервисов. И поэтому, при составлении расписания, организаторы отталкивались от часового пояса каждого участника.
В первом своем матче Катар сыграет с южноамериканской сборной - Эквадором. Если бы это была первая игра турнира, то в Эквадоре было бы только 5 утра. Поэтому матч перенесли на вечер (по катарскому времени).
Пока неизвестно, как это повлияет на церемонию открытия. Возможно, что она пройдет именно перед игрой Нидерландов и Сенегала.
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