Евродепутаты: на устранение последствий войны потребуется значительное финансирование

Депутаты Европарламента в качестве приоритетов бюджета будущего года выдвинули мероприятия по оздоровлению, здоровью, молодежи и климату, а также предотвращению последствий войны в Украине.

В представленном пленарному заседанию проекте резолюции евродепутаты отмечают, что в 2023 году хотят направить на будущее бюджет Европейского Союза (ЕС), который соответствует политическим приоритетам ЕС, обеспечивая более мощный союз здоровья, успешно реализуя зеленую и цифровую перестройку и способствуя справедливому, инклюзивному, долгосрочному и устойчивому оздоровлению, в том числе большую поддержку малым и средним предприятиям.

Кроме того, средства бюджета следующего года будут также вкладываться в содействие правомерности, ценностей и основных прав ЕС и их применения, а также в поощрение большего количества возможностей для всех, особенно молодежи.

Депутаты Европарламента побуждают ЕС "гарантировать значительное финансирование на предотвращение геополитических последствий текущего кризиса, в том числе поддержку реализации мероприятий гуманитарной помощи и подготовки мероприятий по приему беженцев в странах-участницах ЕС и восточных соседних странах". Они также призывают Европейскую комиссию "использовать все доступные финансовые средства для поддержки Украины".

Об основных установках бюджета 2023 года евродепутаты будут голосовать во вторник, 5 апреля.