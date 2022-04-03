Видео ⟩ На Даугавпилсской телебашне поднят флаг Украины

Если погодные условия позволят, планируется, что флаг на башне будет развеваться несколько дней.

"Целеустремленность, самоотверженность, сила и смелость, с которой жители и войска Украины борются за свою родину и демократические ценности, заставляет каждого из нас заново оценить свою роль и вклад в укрепление патриотизма каждый день", - говорит председатель правления Латвийского государственного центра радио и телевидения Гиртс Озолс.

Он отметил, что при подъеме на мачту башни украинского флага "мы также хотим напомнить, что это наша привилегия - жить в независимом и демократическом государстве, в котором свобода выражения является ценностью, а доступность информации - право каждого".

Озолс считает, что наравне с физическими боями, в Украине широко идет и информационная война.