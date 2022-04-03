Видео ⟩ На Даугавпилсской телебашне поднят флаг Украины
Выражая поддержку Украине и борьбе ее жителей за независимость государства, в воскресенье на Даугавпилсской телебашне, на высоте 204 метра, был поднят украинский флаг размером 6x3 метра.
Выражая поддержку Украине и борьбе ее жителей за независимость государства, в воскресенье на Даугавпилсской телебашне, на высоте 204 метра, был поднят украинский флаг размером 6x3 метра.
Если погодные условия позволят, планируется, что флаг на башне будет развеваться несколько дней.
"Целеустремленность, самоотверженность, сила и смелость, с которой жители и войска Украины борются за свою родину и демократические ценности, заставляет каждого из нас заново оценить свою роль и вклад в укрепление патриотизма каждый день", - говорит председатель правления Латвийского государственного центра радио и телевидения Гиртс Озолс.
Он отметил, что при подъеме на мачту башни украинского флага "мы также хотим напомнить, что это наша привилегия - жить в независимом и демократическом государстве, в котором свобода выражения является ценностью, а доступность информации - право каждого".
Озолс считает, что наравне с физическими боями, в Украине широко идет и информационная война.
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