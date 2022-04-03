"Сами придумали войну". Как живет и о чем думает эстонская Нарва - самый русский город НАТО

Эстония поддерживает Украину на всех уровнях: посылает оружие, осуждает российскую агрессию и принимает беженцев ФОТО: BBC

Сергей Горлач говорит, что возле офисов кабельных операторов выстроились очереди, потому что если люди не могут смотреть российское телевидение, то они не хотят смотреть вообще ничего. А сам факт его отключения местное население восприняло почти как акт агрессии со стороны государства.

"Вроде бы демократия, но вот видите - телеканалы закрыли, интернет-сайты закрыли, мы не знаем, что там творится. Вообще-то можно найти, мы ищем, но разве это демократия… Я считаю, что если мы живем в демократическом обществе, то давайте и поступать так, зачем рты закрывать. Свободная страна, я так понимаю", - говорит Евгения из Нарвы.

В Нарве все на русском: реклама, меню в общепитах, обслуживание ФОТО: BBC

Согласно исследованию компании Turu-uuringute, за прошедший месяц доверие к российским СМИ в вопросах освещения войны среди неэстонцев - жителей Эстонии других этнических групп - упало на семь процентных пунктов - с 34% до 27%.

Однако в Нарве этой тенденции не видно. Иван из Нарвы тоже смотрит местное русскоязычное вещание эстонских каналов, однако не верит в то, что там показывают. "Они сами придумали эту войну", - говорит Иван.

За кого?

Евгения, в отличие от Ивана, знает, что идет война, но еще она знает про "фашизм" и "батальоны" в Украине.

"Понимаете, просто обидно, что сейчас все ополчились на Россию, как помешательство какое-то, - говорит Евгения. - Читаешь российские сайты, ну вроде бы да, вроде бы так… но я, конечно, не одобряю ни в коем случае, там люди гибнут, что с одной стороны, что с другой. Меня поражает то, что ведь много еще до войны говорили, что на Украине фашисты, вот эти батальоны, что они на Донбассе творят. Была тишина, Европа молчала, и Америка молчала. Почему тогда все молчали?"

"Денацификацией", или борьбой с "пронацистски настроенными людьми и идеологией", Кремль, не вдаваясь в детали, оправдывает вторжение в Украину. В реальности фашистская идеология прямо запрещена украинским законом, а крайне правые партии имеют статус маргинальных.

Евгения против войны, но она не за Украину. Это тем не менее не значит, что она за Путина. Хотя конкретных претензий к Путину у нее тоже нет. Но за что Россия воюет, она точно сказать не может. Зато она точно знает, что она "за русских людей".

Последствия ударов российской авиации в Мариуполе, 30 марта ФОТО: Reuters

Такой идеологический хаос - нормальная картина и для старшего поколения в Нарве, и для русских в Эстонии в целом. "Отключение телевидения позволяет убрать пропагандистскую составляющую, но невозможно убрать то, что было на протяжении восьми лет (с начала войны в Донбассе - Би-би-си)", - говорит Сергей Горлач.