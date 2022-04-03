Вс, 3.04.2022
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Линда Якобсоне, член правления волонтерского движения "Хочу помочь беженцам"

Самые страшные кадры этой войны - из Бучи: первые реакции

Российские войска почти месяц занимали город Буча в Киевской области - несколько дней назад они его покинули. Из этого города поступают, вероятно, самые страшные кадры этой войны. На улицах были обнаружены десятки тел погибших в гражданской одежде. Международная реакция не заставила себя ждать. Собрали главное.

Что случилось?

После освобождения города Буча под Киевом от российских войск вскрылись массовые убийства военными мирных жителей. В братских могилах похоронены около 300 человек, а окончательное количество жертв серди населения города еще не подсчитано.

Мэр Бучи Анатолий Федорук заявил, что улицы города усеяны трупам, в том числе многие люди убиты выстрелом в затылок, хотя у многих были повязки, свидетельствующие о том, что они не вооружены.

Реакции

Глава Верховной рады Украины Руслан Стефанчук назвал убийство мирных жителей в Буче и других пригородах Киева геноцидом украинского народа.

"Нельзя молчать! Нельзя простить! <…> Это геноцид украинского народа, за который должны ответить все. И те, кто это сделал. И те, кто приказал это делать. И те, при чьем молчаливом согласии это произошло. И те, кто призвал умиротворить агрессора", - процитировал Стефанчука Telegram-канал Верховной рады.

"Буча, Ирпень и Гостомель - это города, которые освобождены и представляют собой картинку из постапокалиптического фильма ужасов. Мир должен ужаснуться от того, что произошло в Буче, Ирпене и Гостомеле. К сожалению, я думаю, что в других городах Украины картинка не лучше. Но ВСУ, другие силы обороны и спецслужбы Украины сделают все, чтобы найти и наказать преступников. Никакие преступления не останутся безнаказанными. Других новостей на сегодня не будет. Мир должен ужаснуться", - заявил советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович.

В свете сообщений об убийствах мирных жителей в Буче глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал к немедленным разрушительным санкциям против России.

"Массовые убийства в Буче были умышленными. Россияне стремятся уничтожить как можно больше украинцев. Мы должны остановить их и выгнать. Я требую новых разрушительных санкций G7 прямо сейчас", - написал Кулеба в микроблоге Twitter, сопроводив пост фотографиями тел убитых людей в Буче.

Кулеба кратко перечислил, о каких санкциях идет речь:

  • эмбарго на российские нефть, газ и уголь;
  • закрытие всех портов для российских судов и товаров;
  • отключение всех российских банков от SWIFT.

Председатель Евросовета Шарль Мишель в ответ на преступления российских военных заявил в воскресенье, 3 апреля, что против Москвы будут введены новые санкции. Он назвал события в Буче бойней.

Правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала доклад, в котором утверждается, что российские военные убивали и насиловали мирных жителей в оккупированных частях Киевской, Черниговской и Харьковской областей.

Глава МИД Британии Лиз Трасс сообщила, что Лондон сотрудничает с Международным уголовным судом ООН в сборе доказательств военных преступлений российской армии.

"Это жестокость по отношению к мирному населению, которую мы не видели в Европе десятилетиями. То, что мирных жителей убивают, абсолютно неприемлемо. И это только подчеркивает важность завершения этой войны", - высказался генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в микроблоге Twitter заявил, что после осуществленного вооруженными силами России геноцида и военных преступлений против гражданского населения украинского города Буча Европейский союз (ЕС) должен ввести против России санкции в сфере энергетики в полном объеме, а также закрыть порты для российских судов.

Министр подчеркивает, что реакцией на эти преступления должны стать новые санкции против России и увеличение военной поддержки Украины.

Латвия продолжит настаивать на том, чтобы ЕС ввел энергетические санкции против России в полном объеме и закрыл порты для российских судов, говорится в твите министра иностранных дел.

Минобороны РФ пока ничего не сказало об убийствах мирных жителей в Буче, но два дня назад сообщало, что российские морпехи проводят там "зачистку", напомнила "Медуза".

Единственной реакцией на кадры из Бучи пока оказался репост в Telegram-канале Минобороны РФ сообщения, в котором видео с трупами на улицах Бучи под Киевом названо "фейком". Утверждается, что на опубликованных украинским телеканалом кадрах видно, как один из "трупов на дороге якобы шевелит рукой, а другой встает".

Журналист "Медиазоны" Максим Литаврин опроверг утверждения российской пропаганды о якобы "постановочных" видео из Бучи - "движение рукой" он объяснил точкой или царапиной на лобовом стекле автомобиля, а "встающий" труп - искажением в зеркале заднего вида: 

Видео: Буча после оккупации. Рассказы жителей

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