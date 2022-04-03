Самые страшные кадры этой войны - из Бучи: первые реакции

В свете сообщений об убийствах мирных жителей в Буче глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал к немедленным разрушительным санкциям против России.

"Массовые убийства в Буче были умышленными. Россияне стремятся уничтожить как можно больше украинцев. Мы должны остановить их и выгнать. Я требую новых разрушительных санкций G7 прямо сейчас", - написал Кулеба в микроблоге Twitter, сопроводив пост фотографиями тел убитых людей в Буче.

Bucha massacre was deliberate. Russians aim to eliminate as many Ukrainians as they can. We must stop them and kick them out. I demand new devastating G7 sanctions NOW:



-Oil, gas, coal embargo

-Close all ports to Russian vessels and goods

-Disconnect all Russian banks from SWIFT pic.twitter.com/oZkCAETCQp — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 3, 2022

Кулеба кратко перечислил, о каких санкциях идет речь:

эмбарго на российские нефть, газ и уголь;

закрытие всех портов для российских судов и товаров;

отключение всех российских банков от SWIFT.

Председатель Евросовета Шарль Мишель в ответ на преступления российских военных заявил в воскресенье, 3 апреля, что против Москвы будут введены новые санкции. Он назвал события в Буче бойней.

Правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала доклад, в котором утверждается, что российские военные убивали и насиловали мирных жителей в оккупированных частях Киевской, Черниговской и Харьковской областей.

Глава МИД Британии Лиз Трасс сообщила, что Лондон сотрудничает с Международным уголовным судом ООН в сборе доказательств военных преступлений российской армии.

"Это жестокость по отношению к мирному населению, которую мы не видели в Европе десятилетиями. То, что мирных жителей убивают, абсолютно неприемлемо. И это только подчеркивает важность завершения этой войны", - высказался генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в микроблоге Twitter заявил, что после осуществленного вооруженными силами России геноцида и военных преступлений против гражданского населения украинского города Буча Европейский союз (ЕС) должен ввести против России санкции в сфере энергетики в полном объеме, а также закрыть порты для российских судов.

Министр подчеркивает, что реакцией на эти преступления должны стать новые санкции против России и увеличение военной поддержки Украины.

Латвия продолжит настаивать на том, чтобы ЕС ввел энергетические санкции против России в полном объеме и закрыл порты для российских судов, говорится в твите министра иностранных дел.

Genocide & war crimes committed against innocent civilians by the Russian troops in #Bucha #Ukraine must be met with new sanctions & increased military assistance to Ukraine. #Latvia will continue insisting on full EU energy sanctions against Russia & port closures #BuchaMassacre — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) April 3, 2022

Минобороны РФ пока ничего не сказало об убийствах мирных жителей в Буче, но два дня назад сообщало, что российские морпехи проводят там "зачистку", напомнила "Медуза".

Единственной реакцией на кадры из Бучи пока оказался репост в Telegram-канале Минобороны РФ сообщения, в котором видео с трупами на улицах Бучи под Киевом названо "фейком". Утверждается, что на опубликованных украинским телеканалом кадрах видно, как один из "трупов на дороге якобы шевелит рукой, а другой встает".

Журналист "Медиазоны" Максим Литаврин опроверг утверждения российской пропаганды о якобы "постановочных" видео из Бучи - "движение рукой" он объяснил точкой или царапиной на лобовом стекле автомобиля, а "встающий" труп - искажением в зеркале заднего вида:

по поводу видео с «шевелящим рукой трупом» в Буче — посмотрите видео в нормальном качестве, это точка/царапина на стекле, которая «наезжает» на тело и становится видимой



вот тут видео такие же точки в других местах и видно, что светла точка возникает в кадре до трупа pic.twitter.com/3FiqE8B8h0 — Litavrin (@litavrinm) April 3, 2022

Видео: Буча после оккупации. Рассказы жителей