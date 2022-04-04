Начался сезон дорожных ремонтов. Где самые масштабные работы ведутся на этой неделе?

Строительные работы на Вентспилсском шоссе значительно увеличивают время, которое необходимо провести в пути, а также осложняют условия движения, поэтому водителей призывают выбирать объездные пути. На участке Вентспилсского шоссе от Кудры до поворота на Смарде движение на нескольких участках регулируется при помощи светофора и регулировщика, скорость ограничена до 50 и 70 км/час, в связи с чем пересечение ремонтируемого участка дороги потребует минимум 40 минут.

На участке Елгавского шоссе от Риги до Яунолайне движение в обоих направлениях организовано по одной полосе, и такая организация движения сохранится до конца года. На Видземском шоссе у Сигулдского путепровода на время строительных работ на железной дороге движение организовано по объездному пути и установлено ограничение скорости в 30 км/час.

Наибольшие ограничения движения на государственных региональных автодорогах - на участке дороги Рига - Эргли от Рижской окружной до поворота на Тинужи, где время пересечения участка составляет примерно час. На дороге Балви - Капуне на время перестройки моста движение по временному мосту организовано при помощи светофора, а на участке дороги Бунтари - Салдус - Эзере от Курсиши до границе Литвы - два участка со светофорами, примерное время пересечения ремонтируемого участка - 40 минут.