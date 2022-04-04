Пн, 4.04.2022
Других новостей на сегодня не будет. Мир должен ужаснуться. Алексей Арестович, советник руководителя офиса президента Украины
Алексей Арестович, советник руководителя офиса президента Украины

Россию ждут новые санкции после Бучи. Они останутся надолго

ФОТО: AFP

Новые санкции против России будут введены в самое ближайшее время на фоне свидетельств зверств российских военных под Киевом, шокировавших Запад. Однако ядерная опция европейского эмбарго на нефть и газ из России скорее всего пока останется в запасе.

В то же время теперь стало окончательно ясно, что о смягчении санкций стоит забыть до завершения войны, а об их полной отмене - на долгие годы, до наказания виновных в военных преступлениях и смены власти в России, свидетельствуют заявления западных политиков и чиновников.

Развитый мир ввел беспрецедентные ограничения против России в ответ на вторжение в Украину. Их цель - отрезать Россию от западных технологий и денег, чтобы лишить ее руководителя Владимира Путина возможности продолжать войну в соседней стране, где российская армия уже убила тысячи украинцев и сравняла с землей несколько городов.

Однако ограничения оставили России возможность зарабатывать свыше 650 млн евро в день на продаже нефти, газа и угля в Европу, а вялотекущие мирные переговоры дали надежду избежать дальнейших драконовских мер вроде закрытия европейских портов, полного отключения банков от SWIFT и нефтегазового эмбарго.

Все изменилось в прошедшие выходные после публикации шокирующих кадров и свидетельств насилия и казней мирного населения на оккупированных российскими войсками украинских землях. Минобороны России отрицает злодеяния и называет фото- и видеосъемку мировых СМИ постановочной.

"Фотографии убитых российскими войсками мирных граждан в Ирпене и Буче напоминают о массовых расправах нацистского и советского режимов, - сказала премьер-министр Эстонии Кая Каллас и призвала к новым санкциям. - Безразличие - мать всех преступлений. Нужно собрать и сохранить доказательства, виновные должны предстать перед судом. А мы обязаны принять пятый пакет жестких санкций ЕС как можно скорее".

Новые санкции на подходе

"Я шокирован ужасающими фотографиями зверств, совершенных российской армией в освобожденной Киевской области", - написал глава Европейского совета, группы руководителей 27 государств ЕС, Шарль Мишель и поставил тег #BuchaMassacre ("резня в Буче").

"Дальнейшие санкции и поддержка на подходе", - твитнул Мишель сначала по-английски, а потом еще и по-украински.

Буча, оставленная российскими войсками ФОТО: AFP

Первые четыре пакета европейских санкций коснулись Путина и его окружения, госкомпаний и связанных с властями банков. ЕС заморозил резервы Банка России, запретил поставку наличных евро и предметов роскоши в Россию, однако не отказался от покупки у нее нефти, газа и угля, а также сохранил возможность рассчитываться за них даже через попавшие под санкции банки.

Пятый пакет обсуждался с момента введения предыдущего 15 марта. Он должен был появиться на начавшейся неделе и предполагал некоторое ужесточение уже существующих ограничений и закрытие лазеек, но не включал эмбарго.

Теперь вопрос в том, какой будет реакция ЕС на свидетельства мировых СМИ и правозащитников о преступлениях против мирного населения: ускорить принятие почти согласованного пакета и объявить о нем уже в понедельник-вторник или решиться на более серьезные меры, несмотря на то, что они угрожают благосостоянию и спокойствию Европы.

Западные СМИ пишут, что консенсуса пока нет. Восточная Европа, прежде всего Польша и страны Балтии, требуют решительных мер, однако против эмбарго и даже частичного отказа от нефти и газа из России выступает небольшая группа стран во главе с Германией - промышленным мотором и главным потребителем энергоресурсов в ЕС.

Для введения санкций требуется единодушие всех 27 стран Евросоюза - второй экономики мира с населением более 450 млн человек. Это - хорошие новости для Путина, у которого в ЕС есть сочувствующие и зависимые от российского газа партнеры, прежде всего, Венгрия, Италия и Австрия.

Когда ждать смягчения санкций? Очень не скоро

Но это и плохие новости, поскольку для снятия санкций также потребуется единогласное решение всех 27 государств. Каждое - от Нидерландов до Эстонии - придется убедить в том, что виновные наказаны, а Кремль полностью лишился инструментов вмешательства во внутренние дела, подкупа, кибератак и прямой военной агрессии.

Пока что они даже не заикаются об отмене санкций.

Литва полностью отказалась от российского газа в минувшие выходные. Помог терминал сжиженного газа "Независимость" в Клайпеде. Вот так встречали первый газовоз в 2014 году ФОТО: AFP

Санкции очень эффективны, согласились в конце прошлой неделе премьер Италии Марио Драги и немецкий канцлер Олаф Шольц и договорились по телефону, что надо бы их поддерживать. Другие выступают жестче.

"Мы не видим никаких признаков искреннего стремления России к успеху на переговорах. Поэтому о намерениях кремлевского режима мы должны судить по делам, а не по заявлениям", - сказала премьер Литвы Ингрида Шимоните.

Ее поддержала премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Обе потребовали ужесточить санкции против России. А польский премьер Матеуш Моравецкий прямо призвал отказаться от закупки нефти и газа в России.

"Санкции введены ради восстановления мира в Украине, а не для успокоения совести в Европе. Санкции призваны остановить Путина. И если этого не случилось, значит, они недостаточно жесткие", - написал он.

"Я повторяю требование к Европейскому совету: конфисковать активы российских олигархов и государства. И решительно отказаться от российских энергоносителей".

Надежды на деэскалацию и скорое послабление санкций убивает опыт предыдущих попыток Запада поставить Путина в угол за плохое поведение. О нем напомнил недавно глава Госдепа США Энтони Блинкен.

"Мы предлагали Путину варианты выхода из тупика с сохранением лица на протяжении нескольких месяцев перед агрессией и даже после того, как он пошел на агрессию.

К огромному сожалению всякий раз вместо того, чтобы принять предложение, он жал на газ", - рассказывал Блинкен на недавнем брифинге.

Условия для снятия санкций, как их описал глава Госдепа США, будут созданы нескоро.

"Санкции введены не навсегда. Это лишь инструмент достижения цели, и когда она будет достигнута, они уйдут в прошлое. И я очень надеюсь, что война будет окончена, Путин остановит агрессию - и тогда санкции в какой-то момент будут сняты", - сказал Блинкен и описал, что именно должно быть сделано для этого:

"Окончание войны, восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины".

На это уйдет много времени, предупредил его начальник Джо Байден в ходе европейского визита.

"Нужно посмотреть правде в глаза: эту битву не выиграть ни в ближайшие дни, ни даже за месяцы. Надо подготовиться к долгой схватке", - сказал американский президент на прошлой неделе.

Его ближайший союзник на континенте, Великобритания, позже уточнила, что перемирия будет недостаточно, Россия должна исправиться и больше так не делать.

"Соглашения о прекращении огня будет недостаточно, - привела слова британского премьера Бориса Джонсона его пресс-служба. - Необходимо усилить давление на Путина как экономически, так и посредством военной помощи (Украине), чтобы добиться полной смены курса России".

Аналогичные условия озвучил госсекретарь Блинкен.

"Нам нужно будет убедиться в том, что процесс необратим, что это никогда не повторится, что Россия не возьмется за старое через год, два или три".

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