Россию ждут новые санкции после Бучи. Они останутся надолго

Все изменилось в прошедшие выходные после публикации шокирующих кадров и свидетельств насилия и казней мирного населения на оккупированных российскими войсками украинских землях. Минобороны России отрицает злодеяния и называет фото- и видеосъемку мировых СМИ постановочной.

"Фотографии убитых российскими войсками мирных граждан в Ирпене и Буче напоминают о массовых расправах нацистского и советского режимов, - сказала премьер-министр Эстонии Кая Каллас и призвала к новым санкциям. - Безразличие - мать всех преступлений. Нужно собрать и сохранить доказательства, виновные должны предстать перед судом. А мы обязаны принять пятый пакет жестких санкций ЕС как можно скорее".

Новые санкции на подходе

"Я шокирован ужасающими фотографиями зверств, совершенных российской армией в освобожденной Киевской области", - написал глава Европейского совета, группы руководителей 27 государств ЕС, Шарль Мишель и поставил тег #BuchaMassacre ("резня в Буче").

"Дальнейшие санкции и поддержка на подходе", - твитнул Мишель сначала по-английски, а потом еще и по-украински.

Буча, оставленная российскими войсками ФОТО: AFP

Первые четыре пакета европейских санкций коснулись Путина и его окружения, госкомпаний и связанных с властями банков. ЕС заморозил резервы Банка России, запретил поставку наличных евро и предметов роскоши в Россию, однако не отказался от покупки у нее нефти, газа и угля, а также сохранил возможность рассчитываться за них даже через попавшие под санкции банки.

Пятый пакет обсуждался с момента введения предыдущего 15 марта. Он должен был появиться на начавшейся неделе и предполагал некоторое ужесточение уже существующих ограничений и закрытие лазеек, но не включал эмбарго.

Теперь вопрос в том, какой будет реакция ЕС на свидетельства мировых СМИ и правозащитников о преступлениях против мирного населения: ускорить принятие почти согласованного пакета и объявить о нем уже в понедельник-вторник или решиться на более серьезные меры, несмотря на то, что они угрожают благосостоянию и спокойствию Европы.

Западные СМИ пишут, что консенсуса пока нет. Восточная Европа, прежде всего Польша и страны Балтии, требуют решительных мер, однако против эмбарго и даже частичного отказа от нефти и газа из России выступает небольшая группа стран во главе с Германией - промышленным мотором и главным потребителем энергоресурсов в ЕС.

Для введения санкций требуется единодушие всех 27 стран Евросоюза - второй экономики мира с населением более 450 млн человек. Это - хорошие новости для Путина, у которого в ЕС есть сочувствующие и зависимые от российского газа партнеры, прежде всего, Венгрия, Италия и Австрия.

Когда ждать смягчения санкций? Очень не скоро