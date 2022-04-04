Приостановка плана развития Риги: дума примет решение об обращении в суд

Думскому департаменту городского развития планируется поручить подготовку заявления в суд.

Как заявили в управлении коммуникации Рижской думы,

самоуправление выявило в постановлении VARAM ряд противоречий, которые указывают на то, что министерство в процессе разработки плана не выполняло надлежащим образом свои обязанности.

Как указывает столичное самоуправление, министерство играет важную роль в процессе разработки территориального планирования самоуправлений, оценивая его соответствие нормативным актам и обеспечивая методическое руководство и надзор. По мнению думы, недопустимо, что в момент, когда планировка вступила в силу, министерство начинает высказывать возражения, которые не выдвигались ранее.

По мнению самоуправления, таким образом, фактически оспариваются права самоуправлений самостоятельно осуществлять процесс разработки планирования. Нормативное регулирование не предусматривает права министра оценивать решения по территориальной планировке, а только констатировать, допущены ли нарушения процедуры и имеются ли несоответствия требованиям нормативных актов.

Как указывает Рижская дума, это существенно затрагивает интересы жителей Риги и предпринимателей, а, с учетом статуса столицы, также интересы государства.

Как сообщалось, VARAM приостановило территориальную планировку Риги на несколько следующих лет, заявив, что обнаружено ее несоответствие законам и отсутствие соразмерности интересов сторон.

Глава VARAM Артур Томс Плешс указал, что у самоуправления есть две возможности - обжаловать решение в Конституционном суде или внести изменения в планировку, провести общественное обсуждение и вновь утвердить территориальное планирование.

Мэр Риги Мартиньш Стакис в знак протеста против этого решения вышел из партии "Движение "За!"", что автоматически означает выход из объединения "Для развития/За!", которое представляет министр.