Украина: Российские войска массово покидают Сумскую область

Живицкий проинформировал в Telegram, что российские войска начали активно уходить с территории Сумской области.

"В последнюю неделю мы наблюдаем большое скопление сил России от Белополья до Конотопа, вокруг Конотопа. Пришли новые колонны, они окопались, развернули террор на территории области", - рассказал Живицкий.

Он пояснил, что концентрирование техники было связано с тем, что российские силы прикрывали отход своих солдат. Теперь же колонны покинули область.

"Мы видели много техники, направлявшейся в направлении России, ее настигла наша артиллерия. Вооруженные силы и терроборона гонят их через всю Черниговскую область", - сообщил Живицкий.

В то же время он отметил, что отдельные подразделения вооруженных сил России по-прежнему находятся в Сумской области, в данный момент осуществляется активная очистка территории от оккупантов.

В условиях войны информацию, которую распространяют представители сторон конфликта, невозможно проверить. Относитесь к ней с осторожностью.