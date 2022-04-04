Украина: Российские войска массово покидают Сумскую область
Российские силы массово покидают Сумскую область, сообщил руководитель администрации области Дмитрий Живицкий.
Российские силы массово покидают Сумскую область, сообщил руководитель администрации области Дмитрий Живицкий.
Живицкий проинформировал в Telegram, что российские войска начали активно уходить с территории Сумской области.
"В последнюю неделю мы наблюдаем большое скопление сил России от Белополья до Конотопа, вокруг Конотопа. Пришли новые колонны, они окопались, развернули террор на территории области", - рассказал Живицкий.
Он пояснил, что концентрирование техники было связано с тем, что российские силы прикрывали отход своих солдат. Теперь же колонны покинули область.
"Мы видели много техники, направлявшейся в направлении России, ее настигла наша артиллерия. Вооруженные силы и терроборона гонят их через всю Черниговскую область", - сообщил Живицкий.
В то же время он отметил, что отдельные подразделения вооруженных сил России по-прежнему находятся в Сумской области, в данный момент осуществляется активная очистка территории от оккупантов.
В условиях войны информацию, которую распространяют представители сторон конфликта, невозможно проверить. Относитесь к ней с осторожностью.
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