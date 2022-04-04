Пн, 4.04.2022
Память предков в том, что они не хотели войны, а мы, потомки, сталкиваясь с войной, пребываем в ужасе и хотим, чтобы это прекратилось Елизавета Кривцова, одна из организаторов акции "Бессмертный полк" в Латвии
Елизавета Кривцова, одна из организаторов акции "Бессмертный полк" в Латвии

Выявлено 353 новых случая Covid-19, умерли 5 человек

Автомобиль скорой помощи у больницы Страдиня. Иллюстративное фото ФОТО: Evija Trifanova/LETA

За минувшие сутки в Латвии выявлено 353 новых случая Covid-19, получены данные о пяти смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Умершие входили в возрастные категории от 50 до 99 лет:​​

  • один человек - в возрасте от 50 до 59 лет;
  • один человек - в возрасте от 60 до 69 лет;
  • два человека - в возрасте от 80 до 89 лет;
  • один человек - в возрасте от 90 до 99 лет.

Трое из них не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, двое были привиты.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 102 не были привиты или не прошли полный курс вакцинации, 251 человек был вакцинирован.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения - 1610,9 случая.

Всего вчера было сделано 2357 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 15%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 802 887 жителей Латвии, скончались 5633 человека.

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