Выявлено 353 новых случая Covid-19, умерли 5 человек

Умершие входили в возрастные категории от 50 до 99 лет:​​

один человек - в возрасте от 50 до 59 лет;

один человек - в возрасте от 60 до 69 лет;

два человека - в возрасте от 80 до 89 лет;

один человек - в возрасте от 90 до 99 лет.

Трое из них не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, двое были привиты.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 102 не были привиты или не прошли полный курс вакцинации, 251 человек был вакцинирован.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения - 1610,9 случая.

Всего вчера было сделано 2357 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 15%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 802 887 жителей Латвии, скончались 5633 человека.