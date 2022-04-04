Выявлено 353 новых случая Covid-19, умерли 5 человек
За минувшие сутки в Латвии выявлено 353 новых случая Covid-19, получены данные о пяти смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За минувшие сутки в Латвии выявлено 353 новых случая Covid-19, получены данные о пяти смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Умершие входили в возрастные категории от 50 до 99 лет:
Трое из них не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, двое были привиты.
Из выявленных вчера зараженных Covid-19 102 не были привиты или не прошли полный курс вакцинации, 251 человек был вакцинирован.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения - 1610,9 случая.
Всего вчера было сделано 2357 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 15%.
С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 802 887 жителей Латвии, скончались 5633 человека.
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