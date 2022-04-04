Видео ⟩ "Не молчите". На церемонии "Грэмми" показали обращение Зеленского

“Что меньше всего похоже на музыку, - спросил зрителей Зеленский, и сам же ответил на этот вопрос: "Тишина разрушенных городов и молчание убитых людей".

“Поддержите нас любым способом, не молчите, и тогда мир придет в наши города“, - сказал президент Украины.

Отметим, что Владимир Зеленский выступал на английском языке.

Видео: Обращение Владимира Зеленского

После видеообращения Зеленского перед зрителями выступили Джон Ледженд, украинская певица Мика Ньютон и поэтесса Люба Якимчук, а также другие украинские исполнители.