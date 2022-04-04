Пн, 4.04.2022
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Владимир Зеленский, президент Украины

Видео ⟩ "Не молчите". На церемонии "Грэмми" показали обращение Зеленского

Обращение президента Украины Владимира Зеленского во время церемонии вручения "Грэмми". ФОТО: AFP/SCANPIX

В ночь на понедельник, 4 апреля, состоялась церемония вручения американской музыкальной премии "Грэмми". Во время церемонии было показано обращение президента Украины Владимира Зеленского, сообщает Русская служба Би-би-си.

“Что меньше всего похоже на музыку, - спросил зрителей Зеленский, и сам же ответил на этот вопрос: "Тишина разрушенных городов и молчание убитых людей".

“Поддержите нас любым способом, не молчите, и тогда мир придет в наши города“, - сказал президент Украины.

Отметим, что Владимир Зеленский выступал на английском языке.

Видео: Обращение Владимира Зеленского

После видеообращения Зеленского перед зрителями выступили Джон Ледженд, украинская певица Мика Ньютон и поэтесса Люба Якимчук, а также другие украинские исполнители.

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