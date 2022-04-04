Видео ⟩ "Не молчите". На церемонии "Грэмми" показали обращение Зеленского

“Что меньше всего похоже на музыку, - спросил зрителей Зеленский, и сам же ответил на этот вопрос: "Тишина разрушенных городов и молчание убитых людей".
“Поддержите нас любым способом, не молчите, и тогда мир придет в наши города“, - сказал президент Украины.
Отметим, что Владимир Зеленский выступал на английском языке.
Видео: Обращение Владимира Зеленского
После видеообращения Зеленского перед зрителями выступили Джон Ледженд, украинская певица Мика Ньютон и поэтесса Люба Якимчук, а также другие украинские исполнители.
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