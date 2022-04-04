Пн, 4.04.2022
Это геноцид украинского народа, за который должны ответить все. И те, кто это сделал. И те, кто приказал это делать. Руслан Стефанчук, глава Верховной рады Украины
Руслан Стефанчук, глава Верховной рады Украины

ООН: С начала войны в Украине погибли 1417 мирных жителей

ФОТО: Reuters/ScanPix

С начала вторжения России в Украину 24 февраля были убиты 1417 мирных жителей, в том числе 121 ребенок, а еще 2038 человек получили ранения, сообщило Управление Верховного комиссара по правам человека ООН (OHCHR).

Главной причиной гибели и травм людей ООН называет артиллерийские и ракетные обстрелы, а также воздушные удары.

Галерея: Война в Украине

В то же время OHCHR отмечает, что эти цифры отражают только задокументированные случаи, а реальное число жертв может быть значительно выше.

В свою очередь Офис генерального прокурора Украины со ссылкой на ювенальных прокуроров сообщил, что по состоянию на утро 4 апреля в Украине

в результате военных действий со стороны России пострадали более 425 детей, 161 из которых погиб.

По официальным данным, больше всего пострадало детей в Киевской области - 75 человек, Донецкой - 78, Харьковской - 59, Черниговской - 49, Николаевской - 34, Луганской - 31, Запорожской - 22, Херсонской - 29, столице - 16, Сумской - 16, Житомирской – 15 человек.

В условиях войны информацию, которую распространяют представители сторон конфликта, невозможно проверить. Относитесь к ней с осторожностью.

Напомним, 24 февраля этого года Россия повторно вторглась в Украину с целью полностью оккупировать территорию государства.

Галерея: Война в Украине

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