ООН: С начала войны в Украине погибли 1417 мирных жителей

Главной причиной гибели и травм людей ООН называет артиллерийские и ракетные обстрелы, а также воздушные удары.

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В то же время OHCHR отмечает, что эти цифры отражают только задокументированные случаи, а реальное число жертв может быть значительно выше.

В свою очередь Офис генерального прокурора Украины со ссылкой на ювенальных прокуроров сообщил, что по состоянию на утро 4 апреля в Украине

в результате военных действий со стороны России пострадали более 425 детей, 161 из которых погиб.

По официальным данным, больше всего пострадало детей в Киевской области - 75 человек, Донецкой - 78, Харьковской - 59, Черниговской - 49, Николаевской - 34, Луганской - 31, Запорожской - 22, Херсонской - 29, столице - 16, Сумской - 16, Житомирской – 15 человек.

В условиях войны информацию, которую распространяют представители сторон конфликта, невозможно проверить. Относитесь к ней с осторожностью.

Напомним, 24 февраля этого года Россия повторно вторглась в Украину с целью полностью оккупировать территорию государства.

Галерея: Война в Украине