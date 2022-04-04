Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал болен раком

70-летний специалист сообщил, что начал лечение ещё в прошлом году, но футболисты национальной команды ничего не знали о заболевании тренера.

"Каждый раз, когда у нас были тренировки со сборной, мне приходилось ночью уходить в больницу. До сегодняшнего дня игроки не знали об этом. Они думали, что я здоров, но на самом деле нет", - сказал специалист в эфире голландского телевидения.

По словам ван Гала, он перенёс 25 процедур лучевой терапии. Ван Гал сообщил, что у него была довольно агрессивная форма рака, и поблагодарил персонал больницы, в которой проходил лечение.

"Вы не умрёте от рака простаты, по крайней мере в 90% случаев, обычно вас убивают другие заболевания. Но у меня была довольно агрессивная форма, я прошёл 25 сеансов лучевой терапии. Теперь надо много всего ещё сделать и жить дальше", - сказал тренер.

Несмотря на болезнь, ван Галу удалось вывести сборную Нидерландов на чемпионат мира в Катаре, который пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. На групповом этапе голландцы сыграют с командами Эквадора, Сенегала (матч открытия турнира) и Катара.

Луи ван Гал на протяжении карьеры возглавлял "Аякс", АЗ, "Барселону", "Баварию", "Манчестер Юнайтед" и трижды сборную Нидерландов, с которой занял третье место на чемпионате мира 2014 года.