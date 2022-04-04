Партия Орбана побеждает на парламентских выборах в Венгрии

Кроме того, 6,1 процента голосов получает движение "Наша родина". Таким образом, правящая партия может рассчитывать на 135 мест из 199 в однопалатном парламенте, а оппозиционный блок - на 56 мандатов.

Виктор Орбан объявил о своей победе на выборах, поблагодарив сторонников в Twitter.

Выборы на фоне войны в Украине

На выборах, проходивших на фоне российского вооруженного вторжения в Украину, глава венгерского правительства добивался пятого по счету и четвертого подряд срока во главе кабинета министров. В своем последнем видеообращении к избирателям накануне вечером он обвинил оппозицию в намерении вмешаться в войну в Украине. "Левые заключили с украинцами пакт, и если они победят, то затянут Венгрию в войну", - утверждал он. Никаких доказательств существования такого пакта Орбан не привел.

Оппозиционный блок в Венгрии

В оппозиционный блок входят не только левые и социал-демократические партии, но также "зеленые", либеральные и правоконсервативные силы. Лидер блока - 49-летний беспартийный консерватор и убежденный католик Петер Марки-Заи ставит в вину Виктору Орбану дружеские связи с президентом России Владимиром Путиным. По словам Марки-Заи, Орбан лишь скрепя сердце осуждает российскую агрессию в Украине. На заключительном предвыборном митинге оппозиции вечером 1 апреля Петер Марки-Заи обвинил Орбана в "государственной измене" за его тесные связи с Москвой. "Нам всем стыдно за Виктора Орбана. Но теперь мы смоем этот позор", - пообещал он.

Задолго до войны в Украине Орбан находился в постоянном конфликте с ЕС. Критики венгерского премьера упрекают его в том, что за время своего правления он подорвал демократические институты в стране, ограничил свободу СМИ и независимость органов юстиции. Кроме того, Орбана считают причастным к коррупции и растрате средств Евросоюза. Еврокомиссия отказывается выделять Венгрии деньги из фонда для ликвидации последствий пандемии Covid-19 , поскольку Орбан до сих пор не предоставил достоверных гарантий их корректного расходования.