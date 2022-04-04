Пн, 4.04.2022
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Иво Лейтанс, журналист

ВИДЕО ⟩ Сербские баскетболисты отказались держать флаг в поддержку Украины

Баскетболисты сербского клуба "Црвена Звезда" отказались держать украинский флаг с надписью Stop War перед началом матча Евролиги с литовским "Жальгирисом".

Перед началом матча во время исполнения гимна Евролиги игроки литовского клуба выстроились на площадке, взяв в руки флаг Украины с надписью Stop War ("Остановите войну"). Баскетболисты "Црвены Звезды" не присоединились к акции, за что их освистали местные болельщики.

Кроме того, болельщики в Каунасе размахивали флагами НАТО и Украины, а также скандировали "Слава Украине! Героям слава!".

После матча баскетболист "Црвены Звезды" Аарон Уайт рассказал о том, что его команде запретили держать украинский флаг. "Всей нашей команде сказали не трогать флаг перед матчем. Я хотел бы пояснить, что не поддерживаю войну и хочу мира в нашем мире", - написал Уайт в Twitter.

Встреча завершилась победой "Жальгириса" в овертайме со счётом 103:98. Литовцы занимают 14-е место в турнирной таблице Евролиги, а"Црвена Звезда" - 11-е.

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