ВИДЕО ⟩ Сербские баскетболисты отказались держать флаг в поддержку Украины
Баскетболисты сербского клуба "Црвена Звезда" отказались держать украинский флаг с надписью Stop War перед началом матча Евролиги с литовским "Жальгирисом".
Баскетболисты сербского клуба "Црвена Звезда" отказались держать украинский флаг с надписью Stop War перед началом матча Евролиги с литовским "Жальгирисом".
Перед началом матча во время исполнения гимна Евролиги игроки литовского клуба выстроились на площадке, взяв в руки флаг Украины с надписью Stop War ("Остановите войну"). Баскетболисты "Црвены Звезды" не присоединились к акции, за что их освистали местные болельщики.
Serbian players were not holding the 'Stop The War' banner during Zalgiris v Crvena Zvezda.— BasketNews.com (@BasketNews_com) April 3, 2022
Kaunas crowd reacted with a loud booing 😳 pic.twitter.com/bRmV4rDhX1
Кроме того, болельщики в Каунасе размахивали флагами НАТО и Украины, а также скандировали "Слава Украине! Героям слава!".
And a chant supporting Ukraine moments later. pic.twitter.com/BdmdBoqijf— Marius Milašius (@mamilasius) April 3, 2022
После матча баскетболист "Црвены Звезды" Аарон Уайт рассказал о том, что его команде запретили держать украинский флаг. "Всей нашей команде сказали не трогать флаг перед матчем. Я хотел бы пояснить, что не поддерживаю войну и хочу мира в нашем мире", - написал Уайт в Twitter.
Встреча завершилась победой "Жальгириса" в овертайме со счётом 103:98. Литовцы занимают 14-е место в турнирной таблице Евролиги, а"Црвена Звезда" - 11-е.
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