ВИДЕО ⟩ Сербские баскетболисты отказались держать флаг в поддержку Украины

Перед началом матча во время исполнения гимна Евролиги игроки литовского клуба выстроились на площадке, взяв в руки флаг Украины с надписью Stop War ("Остановите войну"). Баскетболисты "Црвены Звезды" не присоединились к акции, за что их освистали местные болельщики.

Serbian players were not holding the 'Stop The War' banner during Zalgiris v Crvena Zvezda.



Kaunas crowd reacted with a loud booing 😳 pic.twitter.com/bRmV4rDhX1 — BasketNews.com (@BasketNews_com) April 3, 2022

Кроме того, болельщики в Каунасе размахивали флагами НАТО и Украины, а также скандировали "Слава Украине! Героям слава!".

And a chant supporting Ukraine moments later. pic.twitter.com/BdmdBoqijf — Marius Milašius (@mamilasius) April 3, 2022

После матча баскетболист "Црвены Звезды" Аарон Уайт рассказал о том, что его команде запретили держать украинский флаг. "Всей нашей команде сказали не трогать флаг перед матчем. Я хотел бы пояснить, что не поддерживаю войну и хочу мира в нашем мире", - написал Уайт в Twitter.

Встреча завершилась победой "Жальгириса" в овертайме со счётом 103:98. Литовцы занимают 14-е место в турнирной таблице Евролиги, а"Црвена Звезда" - 11-е.