Отказ от российского газа. Хватит ли странам Балтии мощностей терминала в Клайпеде?

О том, что в случае чрезвычайной ситуации Клайпедский терминал СПГ сможет снабжать все три страны Балтии, недавно заявил бывший министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас.

По мнению независимого латвийского эксперта по энергетике, бывшего министра энергетики Юриса Озолиньша,

если бы поставщики газа во всех трех странах Балтии имели доступ к Клайпедскому терминалу СПГ, а также к мировому рынку СПГ, терминал мог бы "теоретически" снабжать Литву, Латвию и Эстония.

"Если брать только три страны Балтии, то да, потому что техническая мощность Клайпедского СПГ-терминала теоретически равна потреблению газа в трех странах Балтии в 2020 году", - сказал BNS Озолиньш.

Однако, по его словам, СПГ-терминал, как и любое техническое оборудование, не может работать на полную мощность круглый год.

"Как и в случае с любой электростанцией, существуют некоторые ограничения для максимального использования мощности, так как могут быть некоторые препятствия. Также есть проблема с сезонными изменениями, с разным использованием газа зимой и летом. Зима - сложное время для трех стран Балтии с пропускной способностью Клайпеды", - сказал Озолиньш.

Максимальная технологическая годовая мощность регазификации Клайпедского СПГ-терминала составляет около 44,6 ТВт·ч. Однако, по словам Оринты Баркаускайте, менеджера по коммуникациям оператора терминала Klaipedos Nafta, это расчетный показатель, отражающий максимальный суточный поток регазификации СПГ, если резервуар не останавливается и работает без ограничений в течение всего года.

Однако из-за различных внешних факторов это невозможно. По словам Баркаускайте, на индивидуальный дневной поток регазификации СПГ-терминала влияют ремонты и связанные с ними ограничения, ограничения портового судоходства, погодные условия, возможные задержки газовозов, а также разная максимальная теплоёмкость природного газа, которая определяет различные максимальные мощности регазификации СПГ.

По ее словам, исследование показывает, что с учетом всех рисков средняя максимальная мощность европейских СПГ-терминалов составляет около 70% максимальной технологической мощности. Таким образом,

согласно расчетам, реальная максимальная годовая мощность Клайпедского терминала составила бы 31,2 ТВт·ч.

По данным литовского оператора газотранспортной системы Amber Grid, в 2021 году страна потребила 24 ТВт·ч газа (25,1 ТВт·ч в 2020 году), причем треть его была импортирована из России.

Центральное статистическое управление Латвии указывает, что в 2021 году страна потребила 12,7 ТВт·ч (11,8 ТВт·ч) газа. Эстонский оператор по передаче электроэнергии и газа Elering сообщил BNS, что в Эстонии потреблено 5 ТВт·ч (4,5 ТВт·ч).

По расчетам BNS, общее потребление газа в Литве, Латвии и Эстонии в 2020-2021 гг. составило 41,4-41,7 ТВт·ч. Клайпедский СПГ-терминал мог покрыть такое количество газа только при работе на максимальной технологической мощности - непрерывно и без ограничений.

В противном случае было бы недостаточно мощности этого терминала, чтобы обеспечить через него газом все страны Балтии.