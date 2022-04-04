Вид на жительство с правом на трудоустройство получили уже 11 906 украинских беженцев

За это время были выданы 9992 гуманитарных визы и 1914 разрешений на временное проживание.

Комиссии гражданской обороны разместили в самоуправлениях Латвии 7267 человек.

В Риге размещены 1479 беженцев, в Юрмале - 684, в Вентспилсе и Вентспилсском крае - 521.

Большинство украинских беженцев - женщины и дети. Часть из них останавливается у знакомых, друзей и родственников.

Жители Украины, имеющие биометрические паспорта и не нуждающиеся в социальной помощи или помощи по размещению, могут находиться в Латвии до 90 дней в году без уведомления государственных органов.

Министр внутренних дел Мария Голубева ранее признала, что

точное количество прибывших беженцев не будет известно до момента создания единой базы данных, что должно произойти в ближайшее время.

Как недавно сообщала Голубева, первые три месяца с начала войны МВД не предвидит серьезного кризиса с размещением беженцев, поскольку в дополнение к имеющимся в распоряжении самоуправлений объектам в случае необходимости размещение возможно также в гостиницах и гостевых домах.

При этом, готовясь к еще большему наплыву украинских беженцев, ответственные органы в сотрудничестве с самоуправлениями рассматривают возможности приспособить для их размещения бывшие школы, общежития и другие помещения.

МВД также работает над предложением, которое предусматривает, что местные органы власти будут принимать беженцев пропорционально численности населения в самоуправлении.

Министр сообщила, что Министерству экономики поручено разъяснить, каким образом самоуправления могут использовать доступное финансирование на оплату аренды частных квартир для нужд беженцев.

Миллионы людей были вынуждены покинуть свои дома в Украине с тех пор, как 24 февраля в страну началось вторжение российских войск.

Галерея: Центр для беженцев в Риге