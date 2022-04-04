Пн, 4.04.2022
Советую посмотреть матерям российских военных. Посмотрите, каких ублюдков вы вырастили. Убийцы, мародеры, палачи. Владимир Зеленский, президент Украины
Владимир Зеленский, президент Украины

Германия дислоцирует в Литве систему ЗРК малой дальности Ozelot

Ракета Stinger ФОТО: EPA/Scanpix

Германия повышает потенциал батальона сил передового базирования НАТО в Рукле - на прошлой неделе в Литву переброшена самоходная система ПВО малой дальности Ozelot армии Германии.

Зенитно-ракетный комплекс малой дальности вооружен ракетами Stinger класса земля-воздух, сообщило Министерство обороны Литвы.

По словам министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса, в ответ на изменившуюся ситуацию с безопасностью в Литве развертываются средства противовоздушной обороны ближнего действия с дополнительными военными.

"Для эффективного сдерживания и обороны особенно важно иметь в Литве полный спектр возможностей, а также важнейший элемент противовоздушной обороны. Вместе с союзниками мы должны обеспечить, чтобы сдерживание НАТО сработало, и, в случае необходимости, быть готовыми к эффективной обороне", - заявил министр.

С 2017 года Германия возглавляет и выделяет наибольшее количество военнослужащих в боевую группу батальона сил передового базирования НАТО, которая дислоцирована в Литве.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Последние новости

НАВЕРХ
Back