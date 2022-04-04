Желание работать в Латвии выразили 60 украинских врачей

Больше всего заявок поступило от стоматологов - 15, далее следуют гинекологи и специалисты по родовспоможению, офтальмологи, педиатры и анестезиологи. LĀB оказывает поддержку врачам в подготовке и подаче необходимых документов, а основанная в США бесприбыльная организация "Латвийский медицинский фонд" (LMF) обещает оказывать финансовую поддержку всем медицинским работникам, которые продолжат работу в области медицины в Латвии.

Президент LĀB Илзе Айзсилниеце подчеркивает, что по вопросам беженцев LĀB тесно сотрудничает с Министерством здравоохранения и посольством Украины в Латвии. В свою очередь, поддержка коллег на Украине координируется в сотрудничестве с Министерством здравоохранения Украины и международными медицинскими организациями.

Айзсилниеце считает вопросом чести для латвийского сообщества врачей оказание помощи коллегам и всем, кто пострадал на войне, поэтому LĀB наняло дополнительный персонал для координации поддержки и выражает благодарность латышской диаспоре по всему миру за предложенную финансовую поддержку.

Заинтересованность в работе в Латвии проявили и украинские врачи ряда других специальностей - кардиологи, эндокринологи, врачи скорой помощи, а также уролог, хирург, патолог, невролог, специалист по внутренним болезням, дерматолог, пульмонолог и другие.

Большинство заинтересованных уже подали часть или все документы, необходимые для работы в Латвии.

Более сложная часть работы LĀB связана с получением от Украины документов об образовании украинских врачей. 24 марта этого года было заключено соглашение о том, что ответственная организация на Украине будет обеспечивать ответы на запросы в течение семи дней. LĀB подчеркивает, что профессия врача является регулируемой, поэтому в вопросе трудоустройства необходимо соблюдать директивы Европейского союза (ЕС). Кроме того, Латвия - одна из немногих стран ЕС, где украинские врачи могут получить временное разрешение без улаживания всех формальностей, на которые может уйти несколько месяцев.

Общество "Латвийский медицинский фонд" приглашает всех украинских врачей, приехавших в Латвию в качестве беженцев и желающих здесь работать, подать заявку на единовременную финансовую поддержку. Украинские врачи и другие медицинские работники должны заполнить бланк, который можно получить как в LĀB, так и на потенциальном рабочем месте или на сайте фонда latvianmedicalfoundation.org в разделе Helping Ukraine.

Как сообщалось, несколько латвийских больниц выразили готовность принять на работу украинских медиков.