Пн, 4.04.2022
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Алексей Арестович, советник руководителя офиса президента Украины

KS Holding продал здание Kesko Senukai в Даугавпилсе

Магазин K Senukai. Иллюстративное фото ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Финско-литовская компания недвижимости KS Holding уведомила финский инвестиционный фонд Titanium Baltic Real Estate о том, что продала примерно за 20 млн евро два здания в Вильнюсе и Даугавпилсе, в которых работают магазины Kesko Senukai.

Общая стоимость сделок, включая продажу торгового центра Ozols в Риге, составляет 60 млн евро, говорится в сообщении. Ozols в ноябре прошлого года приобрел Titanium Fund более чем за 40 миллионов евро.

Строительство магазина Kesko Senukai площадью 10 тыс. кв.м в Вильнюсе, в микрорайоне Пилайте, было завершено в декабре прошлого года, сейчас здание проходит сертификацию. Его возведение финансировал банк SEB bankas.

50% акции KS Holding принадлежат финскому концерну Kesko, остальные акции принадлежат президенту Kesko Senukai Артурасу Ракаускасу и инвестиционной группе Zabolis ir partneriai.

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