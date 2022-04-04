Армия Украины: В России начали тайную мобилизацию резервистов
В России начали тайную мобилизацию резервистов, к войне в Украине планируют привлечь примерно 60 000 человек. Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщил Генштаб армии Украины.
В России начали тайную мобилизацию резервистов, к войне в Украине планируют привлечь примерно 60 000 человек. Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщил Генштаб армии Украины.
"Военно-политическим руководством Российской Федерации начаты меры скрытой мобилизации резервистов с целью приведения воинских частей к штатам военного времени. Во время осуществления отбора кандидатов предпочтение отдается лицам, уже имеющим боевой опыт. Мобилизовать планируется рядовой, сержантский и офицерский состав, преимущественно в Краснодарском и Пермском крае, Дагестане, Ингушетии и Калмыкии", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
Главным мотивирующим фактором по-прежнему остается материальное стимулирование.
Таким образом, командование Вооруженных сиK России планирует привлечь около 60 человек.
"Укомплектование вооружением и военной техникой в штаты военного времени будет проводитьcя за счет снятия с хранения устаревшей техники. Некоторые образцы хранятся на базах и складах более 30 лет", - добавили в штабе.
В условиях войны информацию, которую распространяют представители сторон конфликта, невозможно проверить. Относитесь к ней с осторожностью.
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