ФОТО ⟩ Сладкие парочки церемонии "Грэмми"

В категории "Лучший альбом года" награду получил исполнитель Джон Батист с пластинкой We Are. Он же удостоился награды в категории "Лучший клип" на песню Freedom.
Победу в самой престижной номинации - лучшая песня года - получил рэп-дуэт Silc Sonic с композицией Leave The Door Open.
Лучшим новым исполнителем признана Оливия Родриго. 18-летняя певица также получила награду за лучшее сольное поп-исполнение за композицию Drivers License.
В номинации лучшее рок-исполнение победа досталась песне Making A Fire группы Foo Fighters, которая также получила награду за лучший рок-альбом (Medicine at Midnight). Награда за лучшее метал-исполнение досталась композиции The Alien группы Dream Theater.
ФОТО: Церемония награждения премии "Грэмми"
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