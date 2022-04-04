Пн, 4.04.2022
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Владимир Зеленский, президент Украины

ФОТО ⟩ Сладкие парочки церемонии "Грэмми"

В ночь на 4 апреля в MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе прошла 64-я церемония награждения премии "Грэмми", на которой собрались мировые звёзды шоу-бизнеса. Среди них были также парочки, которые не стеснялись показывать свои чувства!

В категории "Лучший альбом года" награду получил исполнитель Джон Батист с пластинкой We Are. Он же удостоился награды в категории "Лучший клип" на песню Freedom.

Победу в самой престижной номинации - лучшая песня года - получил рэп-дуэт Silc Sonic с композицией Leave The Door Open.

Лучшим новым исполнителем признана Оливия Родриго. 18-летняя певица также получила награду за лучшее сольное поп-исполнение за композицию Drivers License.

В номинации лучшее рок-исполнение победа досталась песне Making A Fire группы Foo Fighters, которая также получила награду за лучший рок-альбом (Medicine at Midnight). Награда за лучшее метал-исполнение досталась композиции The Alien группы Dream Theater.

ФОТО: Церемония награждения премии "Грэмми"

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