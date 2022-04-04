В Беларуси замечена колонна российской военной техники, двигавшаяся в сторону Москвы

"Большая колонна из 100 единиц военной техники с отметками "V" была замечена вблизи Борисова, двигавшейся по трассе М1 из Минска в сторону Смоленска (Москва)", - сообщил журналист.

По его словам, в комплектацию входят грузовики Урал и КамАЗ, УАЗ Патриот, Кунги, бензовозы и автобусы ПАЗ.

Он отметил, что ранее Россия поставляла технику в Беларусь по железной дороге, но "теперь в Россию она двигается на собственных колесах".

Мотолько добавил, что позднее колонна была замечена и у Орши.

11:00

A large column escorted by the Barysau traffic police was seen near the village of Abukhava (Orsha district, Vitebsk region), moving along the M1 highway towards Russia. pic.twitter.com/BIgKyXHtht — MotolkoHelp (@MotolkoHelp) April 4, 2022

Также он отметил, что вблизи села Абухава (Оршанский район Витебской области) была замечена большая колонна в сопровождении ГАИ, которая двигалась по трассе М1 в сторону России.

07:00

A large column of 100 units of military equipment with “V” marks was seen near Barysau, moving along the M1 highway from Minsk towards Smolensk (Moscow). The equipment includes Ural and KamAZ trucks, UAZ Patriot, KUNGs, fuel trucks and PAZ buses.

1/2 pic.twitter.com/I9B2qCwUCG — MotolkoHelp (@MotolkoHelp) April 4, 2022