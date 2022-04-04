Пн, 4.04.2022
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Владимир Зеленский, президент Украины

В Беларуси замечена колонна российской военной техники, двигавшаяся в сторону Москвы

ФОТО: AFP/SCANPIX

Сто единиц российской военной техники двинулись в Беларуси в направлении России, сообщил белорусский журналист Антон Мотолько.

"Большая колонна из 100 единиц военной техники с отметками "V" была замечена вблизи Борисова, двигавшейся по трассе М1 из Минска в сторону Смоленска (Москва)", - сообщил журналист.

По его словам, в комплектацию входят грузовики Урал и КамАЗ, УАЗ Патриот, Кунги, бензовозы и автобусы ПАЗ.

Он отметил, что ранее Россия поставляла технику в Беларусь по железной дороге, но "теперь в Россию она двигается на собственных колесах".

Мотолько добавил, что позднее колонна была замечена и у Орши.

Также он отметил, что вблизи села Абухава (Оршанский район Витебской области) была замечена большая колонна в сопровождении ГАИ, которая двигалась по трассе М1 в сторону России.

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