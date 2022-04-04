Литовский министр: Украина просит помочь вывезти прошлогодний урожай зерновых
Украина просит помочь ей вывезти еще не проданный прошлогодний урожай зерновых, говорит литовский министр сельского хозяйства Кястутис Навицкас.
Украина просит помочь ей вывезти еще не проданный прошлогодний урожай зерновых, говорит литовский министр сельского хозяйства Кястутис Навицкас.
"Им нужно вывезти еще немало зерновых культур и они просят Евросоюз, особенно граничащие с Украиной страны, помочь расширить логистические каналы, с ограничениями проверок. Время поджимает, из-за перебоев в работе портов Черного моря очень трудно перевезти зерно по реке Дунай, единственным путем остается железная дорога, и они просят так или иначе обратить на это внимание", - заявил Навицкас в понедельник на дискуссии об обеспечении продовольствием в Сейме.
По его словам, эту просьбу ему передал в понедельник украинский министр сельского хозяйства Роман Лещенко.
"Некоторых продуктов мы завозили больше из России, чем из Украины, например, той же кукурузы, но подсолнечный жмых - из Украины", - сказал министр.
Глава представительства Еврокомиссии в Литве Марюс Ващега информировал, что Украина занимает 10% мирового рынка пшеницы, 13% - ячменя, 15% - кукурузы, более 50% рынка подсолнечного масла.
Северная Африка и Ближний Восток удовлетворяют импортом из России и Украины более 50% своих потребностей.
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