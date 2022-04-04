DAP: Усыпленный медведь страдал от язвы желудка из-за неадекватного питания

Как подчеркнула представитель DAP Элина Эзериня, такие болезни подвергают животных длительным мучениям и медленной смерти. "Содержимое желудка показывает, что в последнее время его кормили неподходящими для медведей продуктами, в том числе окурками и скорлупой. К сожалению, в желудке также застрял пластиковый пакет для покупок", - сказали в DAP.

"На остановках в сельской местности мы часто видим оставленные водителями пакеты со всевозможным мусором, в том числе пищевыми отходами.

Никто не думает, что на самом деле у дороги стоит ловушка для животных.

Ни медведь, ни какое-либо другое животное не станет отдирать слипшиеся карамельные или растопленные шоколадные конфеты, или другую упакованную еду, или ее прилипшие остатки от не менее аппетитно пахнущей полиэтиленовой пленки. Попадая в желудок животного, "заточенная" в пластике пища не переваривается, а ферментируется, выделяя вредные газы и кислоты. Надутые пластиковые пузыри могут навсегда закупорить кишечник", -комментирует ситуацию Андрей Свиланс, генеральный директор Департамента охраны природы.

По информации DAP, после проведения вскрытия медведь будет доставлен в Латвийский национальный музей природы,

где специалисты примут решение об использовании его шкуры или скелета для информирования общественности о крупных хищниках и не охотничьих видах животных, обитающих в дикой природе Латвии.

Уже сообщалось, что в целях предотвращения угрозы для общества в пятницу, 1 апреля, в Гулбенском районе был ликвидирован бурый медведь (Ursus arctos), которого регулярно видели на обочине дороги. Медведь был убит в соответствии с планом мероприятий, утвержденным межведомственной экспертной группой.

Этой весной медведь впервые был замечен на обочине дороги в окрестностях Леясциемской волости Гулбенского края, позже он переместился на обочину дороги Смилтене-Гулбене, где быстро стал важным аттракционом для водителей, "платящих" медведю различными пищевыми продуктами.