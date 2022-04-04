Пн, 4.04.2022
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Иво Лейтанс, журналист

Видео ⟩ Машина Tet врезалась в бусик Binders. Виновник был пьян

ФОТО: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

Днем в пятницу, 1 апреля, на опасном столичном перекрестке Ганибу дамбис и улицы Твайка произошло ДТП. Дорогу не смогли поделить Volkswagen Crafter строительной компании и оператора телекоммуникационных услуг и Hyundai i20.

Авария произошла около 14:00, в условиях интенсивного движения, поэтому на место прибыли два наряда полиции, один из которых занялся регулировкой движения.

После ДТП рабочие дорожно-строительной компании смогли продолжить дорогу. Чего нельзя сказать о сотруднике телекоммуникационной компании.

Один из работников рассказал программе Degpunktā на TV3, что водитель легковушки случайно свернул за угол в сторону автобуса Crafter, пытаясь поднять упавший телефон. Позже, после проверки на опьянение, выяснилось, что это не единственная причина аварии.

Уже при первом замере алкотестером было показано, что водитель Hyundai находится в состоянии алкогольного опьянения на уровне 1,99 промилле. При втором замере степень опьянения оказалась еще выше, что означает лишение прав на пять лет и штраф до 2000 евро.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)

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