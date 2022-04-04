Латвия и отказ от российской энергии: что происходит?

Политик отмечает, что с 1 апреля природный газ больше не поступает по трубопроводу в направлении Латвии.

Пуце позитивно оценивает то, что в феврале оператор системы природного газа AS Conexus Baltic Grid решил сделать приоритетным хранение природного газа в Инчукалнском газохранилище, а также решение правительства и AS Latvenergo приобрести 2 тераватт-часа сжиженного природного газа с Клайпедского терминала.

Однако, по мнению политика, это лишь первые шаги по обеспечению Латвии энергоресурсами. Следует принимать меры для сокращения потребления природного газа.

Россия также может отключить Латвию от энергетического кольца БРЭЛЛ. "План для этого готов, но должны быть резервы, чтобы его запустить", - сказал Пуце, добавив, что в первую очередь должны быть запасы природного газа для работы ТЭЦ-2 в соответствующем режиме.

В настоящее время Латвия, Литва и Эстония вместе с Россией и Беларусью по-прежнему работают в постсоветской системе БРЭЛЛ, в которой частота электропередачи централизованно регулируется из России.

МИД: Латвия не поддерживает плату за газ в рублях

Латвия не поддерживает плату газа в рублях, сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Янис Бекерис.

Он подчеркнул: по мнению МИД, самым важным в этом вопросе является общая позиция Европейского союза (ЕС). Европейская комиссия в настоящее время работает над тем, чтобы у всех государств-членов ЕС был одинаковый подход.

"Требования России означают необоснованную попытку в одностороннем порядке изменить условия соглашения", - подчеркнул представитель МИД.

Как уже сообщалось, AS Latvijas gāze анализирует требование России рассчитываться за газ вместо евро в рублях и с юридической точки зрения, и точки зрения бизнес-интересов предприятия, говорится в сообщении Latvijas gāze бирже Nasdaq Riga, при этом в нем отмечено, что, возможно, такой порядок расчетов формально не нарушает санкционный режим.

Представители компании отмечают, что у Latvijas gāze заключен долгосрочный договор о поставках природного газа до 2030 года с российской компанией "Газпром", который предусматривает расчеты в евро.

В соответствии с изменениями с 1 апреля 2022 года расчеты за поставки природного газа, которые осуществляются "Газпромом" согласно внешнеторговым договорам ряду зарубежных стран, осуществляются только в российских рублях.

В настоящее время Latvijas gāze продолжает углубленно анализировать предложенные способы расчетов и с юридической точки зрения, и с точки зрения бизнес-интересов компании.

Как указал руководитель Latvijas gāze Айгар Калвитис, запасов природного газа в хранилище достаточно, чтобы компания выполняла обязательства перед домашними хозяйствами и другими клиентами.

"Решение не перекачивать газ по трубопроводам в апреле было принято с учетом исторически высокой цены газа, что привело бы к несоразмерно высокой цене продажи природного газа нашим клиентам", - пояснил Калвитис.

Коалиция выступает за максимально скорый отказ от российского газа