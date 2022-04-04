Пн, 4.04.2022
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Латвия и отказ от российской энергии: что происходит?
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  • "Для развития/За!" призывает немедленно прекратить закупать природный газ у РФ
  • МИД: Латвия не поддерживает плату за газ в рублях
  • Коалиция выступает за максимально скорый отказ от российского газа
Газовые трубы ФОТО: Reuters

Партия "Для развития/За!" призывает к немедленному прекращению закупок природного газа у России.

Председатель фракции "Для развития/За!" в Сейме Юрис Пуце также предлагает рассмотреть вопрос об объявлении энергетического кризиса и чрезвычайной ситуации в энергетике, что облегчило бы принятие необходимых решений.

"Я призываю принять немедленное решение о прекращении закупок природного газа у России. Чтобы подготовиться к следующему отопительному сезону, мы должны немедленно начать работу над этим", - заявил он.

В заявлении партии говорится, что Россия, торгуя газом, финансирует войну и стабилизирует рубль, требуя оплаты в рублях. В настоящее время Латвия может обеспечить необходимый природный газ с помощью Клайпедского терминала СПГ. "Это принципиальное решение, в котором мы надеемся объединиться со всем западным миром", - говорится в заявлении объединения партий.

В Латвии потребители природного газа уже платят за инфраструктуру Клайпедского терминала, поэтому к моменту отказа от российского газа Латвия уже готовится.

"Отказ от использования российского газа уже в этом году - это, на мой взгляд, принципиальный и в то же время единственно правильный шаг в долгосрочной перспективе", - написал Пуце в Twitter.

Политик отмечает, что с 1 апреля природный газ больше не поступает по трубопроводу в направлении Латвии.

Пуце позитивно оценивает то, что в феврале оператор системы природного газа AS Conexus Baltic Grid решил сделать приоритетным хранение природного газа в Инчукалнском газохранилище, а также решение правительства и AS Latvenergo приобрести 2 тераватт-часа сжиженного природного газа с Клайпедского терминала.

Однако, по мнению политика, это лишь первые шаги по обеспечению Латвии энергоресурсами. Следует принимать меры для сокращения потребления природного газа.

Россия также может отключить Латвию от энергетического кольца БРЭЛЛ. "План для этого готов, но должны быть резервы, чтобы его запустить", - сказал Пуце, добавив, что в первую очередь должны быть запасы природного газа для работы ТЭЦ-2 в соответствующем режиме.

В настоящее время Латвия, Литва и Эстония вместе с Россией и Беларусью по-прежнему работают в постсоветской системе БРЭЛЛ, в которой частота электропередачи централизованно регулируется из России.

МИД: Латвия не поддерживает плату за газ в рублях

Латвия не поддерживает плату газа в рублях, сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Янис Бекерис.

Он подчеркнул: по мнению МИД, самым важным в этом вопросе является общая позиция Европейского союза (ЕС). Европейская комиссия в настоящее время работает над тем, чтобы у всех государств-членов ЕС был одинаковый подход.

"Требования России означают необоснованную попытку в одностороннем порядке изменить условия соглашения", - подчеркнул представитель МИД.

Как уже сообщалось, AS Latvijas gāze анализирует требование России рассчитываться за газ вместо евро в рублях и с юридической точки зрения, и точки зрения бизнес-интересов предприятия, говорится в сообщении Latvijas gāze бирже Nasdaq Riga, при этом в нем отмечено, что, возможно, такой порядок расчетов формально не нарушает санкционный режим.

Представители компании отмечают, что у Latvijas gāze заключен долгосрочный договор о поставках природного газа до 2030 года с российской компанией "Газпром", который предусматривает расчеты в евро.

В соответствии с изменениями с 1 апреля 2022 года расчеты за поставки природного газа, которые осуществляются "Газпромом" согласно внешнеторговым договорам ряду зарубежных стран, осуществляются только в российских рублях.

В настоящее время Latvijas gāze продолжает углубленно анализировать предложенные способы расчетов и с юридической точки зрения, и с точки зрения бизнес-интересов компании.

Как указал руководитель Latvijas gāze Айгар Калвитис, запасов природного газа в хранилище достаточно, чтобы компания выполняла обязательства перед домашними хозяйствами и другими клиентами.

"Решение не перекачивать газ по трубопроводам в апреле было принято с учетом исторически высокой цены газа, что привело бы к несоразмерно высокой цене продажи природного газа нашим клиентам", - пояснил Калвитис.

Коалиция выступает за максимально скорый отказ от российского газа

Правительственная коалиция единодушно выступает за максимально скорый отказ Латвии от поставок российского природного газа, заявил журналистам премьер-министр Кришьянис Кариньш после встречи правительственных партий.

По его словам, в сфере газоснабжения Латвия будет независима от России, и это будет достигнуто за счет решения сопутствующих вопросов, в том числе обеспечения поставок достаточного количества сжиженного природного газа (СПГ).

В настоящее время министр экономики Янис Витенбергс находится с визитом в США в связи с вопросами энергетики, и после его возвращения в Латвию ожидаются предложения от Министерства экономики, сказал Кариньш.

Кариньш: ни одно латвийское предприятие не будет платить за российский газ рублями

Ни одно латвийское предприятие - ни государственное, ни частное - не будет платить за газ в российских рублях, заявил журналистам премьер-министр Кришьянис Кариньш после заседания партий правящей коалиции.

Он сказал, что это вопрос санкций, и этого не будет.

Председатель фракции "Для развития/За!" Юрис Пуце, комментируя этот вопрос, выразил удовлетворение тем, что правительственные партии едины в нежелании покупать газ за рубли.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин подписал указ, который предусматривает, что с 1 апреля оплата за поставки газа в страны, которые Россия считает недружественными, принимается только в рублях.

Западные страны ранее заявили, что такое требование является нарушением договоров, поэтому они не собираются платить за российский газ в рублях.

Руководитель оператора системы природного газа AS Conexus Baltic Grid Улдис Барисс ранее сообщил, что с апреля в страны Балтии - Латвию, Литву и Эстонию - больше не поступает природный газ из России. В настоящее время поставки осуществляются с Клайпедского терминала сжиженного природного газа и Инчукалнского подземного газохранилища.

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