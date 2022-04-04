Пн, 4.04.2022
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Иво Лейтанс, журналист

Когда вернется тепло? Обновленный прогноз синоптика

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В понедельник, 4 апреля, в программе Латвийского телевидения Rīta Panorāma редактор погоды Том Брицис дал прогноз, когда может вернуться тепло.

После относительно влажных зимних месяцев наступил март, который оказался одним из самых засушливых в истории. Впрочем, апрель все-таки обещает быть дождливым.

Брицис скорректировал свой предыдущий прогноз, в котором говорилось, что примерно с 10 апреля начнется более сухая и солнечная погода. Теперь более многообещающе выглядят даты 12 и 14 апреля.

Галерея: Дожди в Латвии

Пасха, вероятно, станет разделительной линией. Потепления можно ожидать уже в середине апреля, сообщает Брицис.

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